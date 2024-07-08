Сборная Литвы по баскетболу не попала на Олимпиаду
Литовские баскетболисты уступили команде Пуэрто-Рико (68:79) в решающем матче квалификационного турнира Олимпийских игр в Париже.
Литовские баскетболисты уступили команде Пуэрто-Рико (68:79) в решающем матче квалификационного турнира Олимпийских игр в Париже.
Встреча проходила в Сан-Хуане. Хозяева площадки успешно атаковали с дистанции (12 точных трехочковых попаданий из 25 против 6 из 28 у Литвы), и справлялись с соперниками под щитами, благодаря чему в начале заключительной четверти их преимущество в счете достигало 15 очков.
Литовцы так и не сумели отыграться, несмотря на участие в матче звездного центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса, набравшего лишь 10 очков. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нью-Орлеана» Хосе Альварадо, на счету которого 23 очка.
Пуэрто-Рико сыграет на Олимпийских играх впервые с 2004 года, в то время как Литва остается без Олимпиады во второй раз подряд. Также на олимпийский турнир отобрались команды Испании, Бразилии и Греции.
Мужской баскетбольный олимпийский турнир пройдет с 27 июля по 11 августа. Действующим олимпийским чемпионом является сборная США.