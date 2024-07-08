Сборная Литвы по баскетболу не попала на Олимпиаду

Встреча проходила в Сан-Хуане. Хозяева площадки успешно атаковали с дистанции (12 точных трехочковых попаданий из 25 против 6 из 28 у Литвы), и справлялись с соперниками под щитами, благодаря чему в начале заключительной четверти их преимущество в счете достигало 15 очков.

Литовцы так и не сумели отыграться, несмотря на участие в матче звездного центрового «‎Сакраменто»‎ Домантаса Сабониса, набравшего лишь 10 очков. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «‎Нью-Орлеана»‎ Хосе Альварадо, на счету которого 23 очка.

Пуэрто-Рико сыграет на Олимпийских играх впервые с 2004 года, в то время как Литва остается без Олимпиады во второй раз подряд. Также на олимпийский турнир отобрались команды Испании, Бразилии и Греции.

Результаты других матчей

Испания — Багамские острова — 86:78

Греция — Хорватия — 80:69

Бразилия — Латвия — 94:69

Состав участников мужского олимпийского баскетбольного турнира в Париже-2024

Группа A: Австралия, Греция, Канада, Испания;

Группа B: Франция, Германия, Япония, Бразилия;

Группа C: Сербия, Южный Судан, Пуэрто-Рико, США.