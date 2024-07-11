Кавай Леонард не сыграет за сборную США на Олимпиаде
Баскетболист «Лос‑Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не сыграет за сборную США на Олимпийских играх в Париже из‑за травмы, сообщает пресс‑служба национальной команды.
Баскетболист «Лос‑Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не сыграет за сборную США на Олимпийских играх в Париже из‑за травмы, сообщает пресс‑служба национальной команды.
«В течение нескольких недель Кавай усиленно готовился к Олимпиаде, провел несколько успешных тренировок в Лас‑Вегасе. Он чувствовал, что готов к соревнованиям. Однако он уважает решение национальной команды и “Клипперс”, что в его интересах будет провести остаток лета за подготовкой к предстоящему сезону в НБА и не участвовать на Олимпийских играх, — говорится в заявлении сборной США.
Вместо Леонарда в сборную США вызван защитник «Бостона» Дерек Уайт, который помог «Селтикс» завоевать чемпионство НБА в 18-й раз.
Сборная США по баскетболу становилась победителем на четырех последних олимпийских турнирах. Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.
33-летний Кавай Леонард — двукратный чемпиона НБА, он также дважды был признан самым ценным игроком (MVP) финала лиги в 2014 и 2019 году.