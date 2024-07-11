Федерация выступила с заявлением по боксерам из Казахстана на Олимпиаде

Она напомнила о том, что мужская сборная Казахстана поедет на Олимпиаду-2024 в полном составе. А женская команда впервые выставит на ОИ трех спортсменок.

В мужской сетке на Олимпиаде Казахстан представят семь человек: Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

В женской сетке от Казахстана выступят Назым Кызайбай (до 50 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг).