«Обещание выполнено!» Министр спорта Франции искупалась в Сене

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241823&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Её поддержал триатлет Алексис Ханкинкант, который будет знаменосцем сборной Франции на Паралимпиаде-2024.

«Мы сказали, что будем готовы к Олимпиаде, и мы готовы. Это потрясающе, обещание выполнено!



Я очень тронута. Меня сподвигла на это идея показать работу, которая проводилась государственными службами и сообществами в течение последних четырёх лет», — приводит слова Удеа-Кастера RMC Sport.

Ранее сообщалось, что качество воды в Сене недостаточно хорошее. Согласно аналитическим отчётам, опубликованным 28 июня мэрией Парижа, река по-прежнему слишком загрязнена.

Результаты отчётов превышают стандарты, необходимые для проведения там олимпийских соревнований.

Сена должна принять церемонию открытия, а также соревнования по триатлону, марафонскому плаванию и паратриатлону. В случае сильных дождей в реку может попасть неочищенная вода — смесь дождевых и сточных вод. Запасной план предполагает перенос соревнований на несколько дней, но без изменения места проведения.