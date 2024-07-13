«Обещание выполнено!» Министр спорта Франции искупалась в Сене
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера выполнила обещание искупаться в Сене в преддверии Олимпийских игр — 2024 в Париже.
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера выполнила обещание искупаться в Сене в преддверии Олимпийских игр — 2024 в Париже.
Её поддержал триатлет Алексис Ханкинкант, который будет знаменосцем сборной Франции на Паралимпиаде-2024.
«Мы сказали, что будем готовы к Олимпиаде, и мы готовы. Это потрясающе, обещание выполнено!
Я очень тронута. Меня сподвигла на это идея показать работу, которая проводилась государственными службами и сообществами в течение последних четырёх лет», — приводит слова Удеа-Кастера RMC Sport.
Ранее сообщалось, что качество воды в Сене недостаточно хорошее. Согласно аналитическим отчётам, опубликованным 28 июня мэрией Парижа, река по-прежнему слишком загрязнена.
Результаты отчётов превышают стандарты, необходимые для проведения там олимпийских соревнований.
Сена должна принять церемонию открытия, а также соревнования по триатлону, марафонскому плаванию и паратриатлону. В случае сильных дождей в реку может попасть неочищенная вода — смесь дождевых и сточных вод. Запасной план предполагает перенос соревнований на несколько дней, но без изменения места проведения.
Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.