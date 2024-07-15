Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады искупаются в Сене

Заплыв запланирован на 10 часов утра по местному времени. Вместе с Идальго в Сене искупаются председатель Парижского оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Тони Эстанге и префект региона О-де-Франс Марк Гийом.

В минувшие выходные в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Таким образом она хотела продемонстрировать, что за две недели до старта Олимпиады вода в реке пригодна для купания.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241823&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в Сене также обещали искупаться президент Франции Эмануэль Макрон и глава МОК Томас Бах.

Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды. В главную реку Парижа годами сбрасывали канализацию, сточные воды, мусор и токсичные отходы. К 60-м годам XX века уровень загрязнения воды в Сене достиг таких пределов, что река стала практически мертвой. В 2015 году французские власти начали работы по очистке реки к Олимпиаде, потратив на эти цели около 1,4 млрд евро.

Сена должна принять церемонию открытия Олимпиады, а также соревнования по триатлону и марафонскому плаванию. Кроме того, во время Паралимпиады на реке планируют провести соревнования по паратриатлону.