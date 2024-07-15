«Зачем разводить этот балаган?» Колесников — об отказе от ОИ
Российский пловец Климент Колесников высказался о своем решении не участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Российский пловец Климент Колесников высказался о своем решении не участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Без внимания это оставить невозможно, просто потому, что это везде, даже в не связанных со спортом группах, соцсетях. Мне как-то грустно от мысли о том, что у людей не может быть простого подхода к этому всему. У тебя есть мнение — и это хорошо, но навязывать это кому-то, да ещё в агрессивной форме — это не есть хорошо, это неправильно.
Я решил не ехать на Олимпиаду, я не жалею об этом и при этом никогда никому не навязывал своего мнения. Со спортивной точки зрения я понимаю ребят, которые хотят воспользоваться шансом и поехать на Олимпиаду. С человеческой, даже если я не разделяю позицию, осуждать кого-то я не буду. А то, что люди разогревают эти конфликты, это всё мне непонятно. Каждый делает свой выбор, но зачем разводить вокруг этот балаган? Нужно быть дружнее», — сказал Колесников.
На Олимпийских играх в Токио Колесников завоевал серебро на дистанции 100 метров на спине и бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем. В июле 2023 года россиянин установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине, показав результат 23,55 секунды.
В декабре 2023 года Колесников заявил, что не пойдет на условия, которые были выдвинуты МОК для получения российскими спортсменами нейтрального статуса. Весной глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что российские пловцы не будут участвовать в Олимпийских играх на тех условиях, которые выдвигает МОК.
Единственным российским пловцом, который выступит на Олимпиаде в Париже, станет Евгений Сомов. С 2018 года он проживает и тренируется в США.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На данный момент предложение МОК выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе приняли 15 российских спортсменов.