Елена Вяльбе назвала Олимпийские игры в Париже убогим зрелищем
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что ее радует отказ от трансляций Олимпиады в стране.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что ее радует отказ от трансляций Олимпиады в стране.
«Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов. Я никого не обсуждаю и не осуждаю, участие — это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы, чтобы принимать такое решение. Смотреть Олимпийские игры я не буду», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
Ранее Вяльбе неоднократно подчеркивала, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх только с флагом и гимном страны.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 15 российских спортсменов.