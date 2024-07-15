Елена Вяльбе назвала Олимпийские игры в Париже убогим зрелищем

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«Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов. Я никого не обсуждаю и не осуждаю, участие — это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы, чтобы принимать такое решение. Смотреть Олимпийские игры я не буду», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Ранее Вяльбе неоднократно подчеркивала, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх только с флагом и гимном страны.