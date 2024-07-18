Французский тренер — о качестве воды в Сене: Два прыщика на попе — и все
Французский тренер по плаванию Филипп Лукас высказался по поводу споров вокруг качества воды в Сене в преддверии Олимпиады в Париже.
Французский тренер по плаванию Филипп Лукас высказался по поводу споров вокруг качества воды в Сене в преддверии Олимпиады в Париже.
«Мне смешно, потому что в Рио была та же проблема, в Токио была та же проблема. В Париже то же самое, но они собираются купаться. У них будет два прыщика на попе — и все, и точка, и все будет хорошо. Вообще ничего не будет, это фигня. Не будет никаких проблем в Париже, в любом случае делается все, чтобы все было в порядке», — приводит слова Лукаса RMC Sport.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго сдержала обещание и искупалась в Сене перед стартом Олимпиады-2024.
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже должна пройти на Сене в пятницу, 26 июля. В водах парижской реки пройдут соревнования по триатлону и плаванию в открытой воде.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 15 российских спортсменов.