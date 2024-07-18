Опубликован окончательный список российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

В декабре 2023 года исполком МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в нейтральном статусе. Они смогут принять участие только в индивидуальных соревнованиях и без использования национальной символики, а их медали не будут учитываться в общем зачете Игр.