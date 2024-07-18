Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Расписание событий
Футбол. Мужчины. Группа C
24.07скороУзбекистан (олимп.)Испания (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа B
24.07скороАргентина (олимп.)Марокко (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа B
24.07скороАвстралияСамоа
Регби. Мужчины. Группа B
24.07скороАргентинаКения
Регби. Мужчины. Группа C
24.07скороФранцияСША
Футбол. Мужчины. Группа C
24.07скороЕгипет (олимп.)Доминиканская Республика (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа A
24.07скороГвинея (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа C
24.07скороФиджиУругвай
Регби. Мужчины. Группа A
24.07скороИрландияЮАР
Регби. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияЯпония
Футбол. Мужчины. Группа B
24.07скороИрак (олимп.)Украина (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
24.07скороЯпония (олимп.)Парагвай (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа B
24.07скороАвстралияКения
Регби. Мужчины. Группа B
24.07скороАргентинаСамоа
Регби. Мужчины. Группа C
24.07скороФранцияУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
24.07скороФиджиСША
Футбол. Мужчины. Группа A
24.07скороФранция (олимп.)США (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
24.07скороМали (олимп.)Израиль (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа A
24.07скороИрландияЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияЮАР
18 июля, источник: Чемпионат.com

Губерниев: слава богу, что наши спортсмены поехали на ОИ, о медалях говорить не приходится

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев заявил, что российским спортсменам, которые выступят на Олимпиаде в Париже, сейчас необходима поддержка.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев заявил, что российским спортсменам, которые выступят на Олимпиаде в Париже, сейчас необходима поддержка.

«Слава богу, что наши спортсмены поехали. О медалях говорить не приходится. Если медали будут, то это прекрасно. Нам нужно просто поддержать команду и постараться проявить благоразумие, которое не все проявляют. Мне кажется, для спортсмена самое главное — выступать.

Я верю в умных и мудрых россиян, которые понимают, что предстоящее участие в Олимпиаде — это небольшой мостик России с олимпийским движением. Это очень важно для будущих спортивных поколений нашей страны. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК объявил окончательный список из 15 российских спортсменов, которые выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Все фотогалереи
ВидеоФото
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Почему шахматы не входят в ОИ — дело в большой политике?
Когда начинается Олимпиада-2024? Разбираемся с путаницей в датах
Самые сексуальные участницы ОИ: кто будет украшать Игры в Париже
Чемпионы мира, звезды РПЛ, Анри-тренер. Все о футболе на ОИ-2024
Звезда чешского тенниса пропустит Игры в Париже
Первая ракетка Польши пропустит Олимпиаду в Париже
Глава МОК сфотографировался с российским пловцом Сомовым
Информация о трансляциях Олимпиады для россиян исчезла с сайта МОК
Бах назвал Олимпиаду единственным событием, способным объединить мир
Профсоюз аэропортов Парижа объявил о забастовке в день открытия Олимпиады
Больше сотни спортсменов с допинговым прошлым выступят на Играх в Париже. Это не всем по душе
Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на Олимпиаде
Погачар на велосипеде «улетел в космос» перед Олимпиадой! Он уничтожил соперников на «Тур де Франс»
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Российских судей по гимнастике допустили до работы на Олимпиаде
До Олимпиады в Париже не допустили более четырех тысяч человек
Сборная Сербии не попала на турнир в Польше из-за сбоя Microsoft
Открытие Олимпиады под угрозой? Игры в Париже бьют рекорды по скандалам
Спортсмены смогут употреблять алкоголь в Олимпийской деревне в Париже
Какие страны отсутствовали на Олимпийских играх и почему
Франция запретила некоторым журналистам из РФ освещать ОИ-2024
На Олимпийские игры в Париже продано рекордное количество билетов
Макрон не будет купаться в Сене перед Олимпиадой
Потенциальные конфликты Олимпиады: могут ли встретиться один на один россияне и украинцы, израильтяне и арабы
МОК убежден, что российские спортсмены будут в безопасности на Олимпиаде
Уехавший из России комментатор «Матч ТВ»: «Российские спортсмены — заложники системы. Они не могут встать в позу»
Власти насильно выселяют бездомных и мигрантов из Парижа перед стартом Олимпиады
МОК организует трансляции Олимпиады для России на своем сайте
Украинским атлетам запретят приветствовать россиян на Олимпиаде
МОК объявил о начале олимпийского перемирия
«Это должна была быть моя Олимпиада». Чикунова — о пропуске ОИ
Елена Исинбаева лишится места в комиссии спортсменов МОК
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже на грани срыва
Японскую гимнастку выгнали из олимпийской сборной из-за курения
МОК пока не определился с участием россиян в закрытии ОИ
«Унижение и бред»: звезды спорят об отказе от трансляций Олимпиады в России
Чемпионка ОИ планирует принять антибиотики перед заплывом в Сене
ESPN назвал лучшего спортсмена XXI века
Гомельский назвал команду, которая может победить США на ОИ
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
В Париже официально открылась Олимпийская деревня
Две российские женские пары сыграют на Олимпиаде в Париже
Российские тренеры вошли в делегацию сборной Китая на Олимпиаду
Медведев и Андреева могут сыграть в миксте на Олимпиаде в Париже
Губерниев: слава богу, что наши спортсмены поехали на ОИ, о медалях говорить не приходится
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь