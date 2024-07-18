Медведев и Андреева могут сыграть в миксте на Олимпиаде в Париже

Международная федерация тенниса опубликовала заявочные листы участников Олимпийских игр в Париже, в список входят семь российских спортсменов. В одиночном разряде выступят Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде представлены Елена Веснина и Александрова, Андреева и Шнайдер, Медведев и Сафиуллин.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. Приглашение МОК на Олимпиаду приняли 15 российских спортсменов.