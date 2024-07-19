Летние игры в Париже

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19 июля, источник: Sportmail.ru

«Это должна была быть моя Олимпиада». Чикунова — о пропуске ОИ

Российская пловчиха Евгения Чикунова в эфире «Матч ТВ» рассказала о своем решении отказаться от поездки на Олимпийские игры в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

19-летняя пловчиха, установившая в прошлом году мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, отказалась выступать на Олимпиаде из-за нейтрального статуса.

«Давление на меня есть. Очень много людей высказывается по этому поводу. Кто‑то за мое решение, кто‑то против, кто‑то уважает мой выбор. Спасибо им большое! Кто‑то не уважает, считая, что может диктовать мне свое мнение. Но все‑таки выбор за мной. Это я плыву, в первую очередь, никто за меня не поплывет в Париже. Поэтому выбор за мной, поэтому я решила, что меня в Париже не будет.

Многие не понимают, что в Токио я была четвертой дважды. И об этом начали вспоминать. Так и было! Я отчетливо помню, как после финала я выхожу вся в слезах, меня встречает Витта Владимировна Новожилова вся в слезах. Она мне говорит: “Три года пролетят быстро. Следующая Олимпиада наша!”

Меня подозревают в том, что за меня все решили, но это не так. Эта Олимпиада должна была быть моей. Я бы не отказалась от этого, будь другие обстоятельства. Это очевидно. Потому что на данный момент мне принадлежит рекорд мира на дистанции 200 м брассом. И если бы за меня кто‑то решал, то я бы этого не позволила этого сделать. Но в сложившейся ситуации выбор был только за мной. И я выбрала, что не поплыву. Для меня сейчас очень ценно то, какой я путь преодолела к такому решению, к ответу. Мне сейчас легко», — сказала Чикунова.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее был опубликован окончательный список российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. В него вошли 15 спортсменов, которые выступят на Играх в нейтральном статусе. Из российских пловцов на Олимпиаде выступит только Евгений Сомов.

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