Летние игры в Париже

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21 июля, источник: Коммерсантъ

Какие страны отсутствовали на Олимпийских играх и почему

26 июля в Париже стартует летняя Олимпиада. Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены допущены к соревнованиям только под нейтральным флагом и только в индивидуальных программах, что равносильно дисквалификации сборной. О том, какие еще были запреты и бойкоты в истории олимпийского движения, — в справке «Ъ».

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Какие страны отсутствовали на Олимпийских играх и почему | Источник: Коммерсантъ

В 1920 году на Олимпиаду в Антверпене не пустили потерпевшую поражение в Первой мировой войне Германию и ее союзников — Австрию, Болгарию, Венгрию и Турцию. МОК также ответил отказом на заявку СССР, желавшего отправить на Игры восемь атлетов.

Спустя четыре года, в 1924-м, уже сам СССР отказался ехать в Париж. Официально Москва, таким образом, выразила протест против отсутствия на Играх германских спортсменов, неофициально — осталась недовольна решением Оргкомитета общаться через посредников. Следующие три попытки привлечь СССР также оказались безуспешными. В итоге советская сборная впервые попала на Олимпиаду только в 1952 году в Хельсинки.

В 1936 году, несмотря на негативный общественный резонанс, поднявшийся в преддверии Олимпиады в Берлине, руководству Третьего рейха удалось убедить представителей МОК в отсутствии расистских практик в стране. В итоге Игры посетили представители 49 стран, за исключением Испании, где произошел путч и началась гражданская война, и Литвы. Ее приглашение Германия заблокировала из-за ухудшения отношений после процесса Ноймана-Засса — суда над пронацистскими активистами, готовившими восстание в Клайпедском крае.

После Второй мировой войны повторилась история с бойкотированием МОК стран-агрессоров. Германия и Япония пропустили обе Олимпиады 1948 года, Болгария и Румыния не попали только на летнюю лондонскую.

Первый бойкот Олимпийских игр произошел в 1956 году. В Мельбурн не приехали спортсмены из восьми стран. Египет и поддержавшие его Ирак, Ливан и Камбоджа проигнорировали Олимпиаду из-за Суэцкого кризиса. Нидерланды, Испания и Швейцария — из-за советского вторжения в Венгрию, а Китай — протестуя против участия в Играх Тайваня.

Олимпиада 1964 года в Токио прошла без Индонезии и Северной Кореи, дисквалифицированных за участие в так называемых Играх развивающихся сил, позиционировавшихся в качестве олимпийской альтернативы. ЮАР запретили участие в ней из-за политики апартеида. МОК снял санкции с южноафриканцев только в 1992 году.

По причине проводимого в стране апартеида МОК заблокировал участие в Олимпиаде 1968 года в Мехико для сборной Родезии (с 1979 года — Зимбабве).

Первый массовый бойкот Олимпиады произошел в 1976 году. Привело к нему выступление новозеландской регбийной команды в туре по исключенной из олимпийского движения Южной Африки. Не добившись наказания для Новой Зеландии, Танзания инициировала бойкот монреальской Олимпиады, к которому присоединилась еще 26 африканских стран, а также Ирак и Гайана.

Единственный случай бойкота зимней Олимпиады произошел в 1980 году. Тайвань отказался соревноваться в Лейк-Плэсиде под названием Китайский Тайбэй, желая официально именоваться Республикой Китай.

Еще больше пострадала из-за политических противоречий московская Олимпиада 1980 года. Бойкот был инициирован президентом США Джимми Картером в связи с вводом советских войск в Афганистан, а в общей сложности в нем участвовали 65 стран. Отсутствие в первую очередь спортсменов из США, ФРГ и Японии серьезно снизило уровень соревнований.

Центральный стадион им. В. И. Ленина (сейчас «Лужники») | Источник: Коммерсантъ

Ответом Советского Союза был бойкот Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе. К нему присоединились 13 стран. Восточный блок в Америке представляла только Румыния, но и ее спортсмены выступали в частном порядке. Спортсмены из Ливии и Ирана не поехали в США, не пожелав соревноваться на одной площадке со спортсменами из Израиля. Из-за бойкота Игры потеряли не одну, как четыре года до этого, спортивную супердержаву (тогда ею были США), а сразу две — СССР и ГДР.

Последний олимпийский бойкот зафиксирован в 1988 году, когда Олимпиаду принимал Сеул. КНДР хотела провести ее совместно с Южной Кореей, но не договорилась о формате сотрудничества. В итоге солидарность с северными корейцами, отказавшимися участвовать в соревнованиях, проявили Куба, Никарагуа и Эфиопия. Главной жертвой бойкота оказался боксерский турнир: кубинцы в то время доминировали в любительском боксе.

В 2000 году от участия в Олимпиаде, проходившей в Сиднее, отстранили Афганистан. В это время у власти в стране находились талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ), которых обвинили в дискриминации женщин, — им запрещали заниматься спортом. Кроме того, мужчинам-спортсменам не разрешали брить бороды, носить рубашки с короткими рукавами и шорты.

На зимние Игры в Сочи в 2014 году не допустили сборную Индии. МОК отстранил ее из-за вмешательства правительства республики в дела национального олимпийского комитета: его руководство было утверждено раньше времени по распоряжению властей, а не на основе Олимпийской хартии. В итоге трое индийских спортсменов выступали в Сочи под олимпийским флагом. Однако уже во время проведения Игр дисквалификация была снята.

Флаг команды Олимпийских спортсменов из России на церемонии награждения хоккеистов в Южной Корее | Источник: Коммерсантъ

В южнокорейском Пхенчхане в 2018 году российские спортсмены выступали под нейтральным флагом. Причиной тому стал допинг-скандал, в результате которого МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), а также запретил использовать национальную символику в рамках соревнований.

Летняя Олимпиада в Токио из-за пандемии COVID-19 вместо 2020-го состоялась летом 2021 года. Это были первые в истории Игры, перенесенные в связи с чрезвычайными обстоятельствами и прошедшие в нечетный год без зрителей на стадионах. Участие в мероприятии приняли 205 стран. Отказалась приезжать в Токио только сборная КНДР, мотивировав отказ соблюдением коронавирусных ограничений. Россияне выступали под флагом ОКР — МОК к этому времени восстановил его членство. Однако участие в соревнованиях под национальным флагом должно было остаться под запретом до декабря 2022 года.

Олимпиада 2024 года также станет проблемной для двух сборных — российской и белорусской. После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года спортивные комитеты ввели против них санкции — от запрета выступать под национальным флагом до полной дисквалификации. Осенью 2022-го МОК отстранил ОКР на неопределенный срок. Причиной стало вхождение в состав России новых регионов, оказавшихся под юрисдикцией ОКР, что было расценено как грубое нарушение Олимпийской хартии. Попытки оспорить решение МОК в Спортивном арбитражном суде (CAS) успеха не имели.

В итоге российские спортсмены смогут выступить в Париже только под нейтральным флагом и только в индивидуальных соревнованиях. Дополнительным условием для допуска стало отсутствие публичной поддержки спецоперации, а также связей с силовыми структурами РФ и Белоруссии. Ограничений для других стран, как и зеркальных бойкотов, на парижской Олимпиаде не предвидится. Некоторые российские спортсмены, получившие приглашение на Игры, отказались от участия.

Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
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Открытие Олимпиады под угрозой?
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XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
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