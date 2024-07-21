Спортсмены смогут употреблять алкоголь в Олимпийской деревне в Париже

«Спортсмены должны уважительно относиться не только к представителям своего вида спорта, но и ко всей австралийской олимпийской сборной, — добавила она. — В Париж приедет огромное количество родственников и друзей наших спортсменов, очевидно, они очень взволнованы тем фактом, что смогут отпраздновать успех вместе. Но они должны помнить о своих товарищах по команде, которым важно высыпаться при подготовке к соревновательному дню».