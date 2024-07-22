До Олимпиады в Париже не допустили более четырех тысяч человек

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, на данный момент было проведено около миллиона административных расследований, по итогам которых более 4300 человек получили отказ в посещении мероприятий Олимпиады.

Ранее Дарманен заявил, что во въезде было отказано многим журналистам, в том числе из России и Беларуси.

«Что касается запросов из России, то мы, например, отказали большому количеству “журналистов”, претендующих на освещение Игр. С другой стороны, мы учли присутствие россиян, которые работают в Международном олимпийском комитете (МОК). Мы придерживаемся принципа предосторожности», — приводит слова Жеральда Дарманена газета Le Journal du Dimanche.

В результате проверок МВД Франции около 1000 человек отсеяли из-за подозрений в иностранном вмешательстве, более 350 людей имеют обязательство покинуть Францию, более 130 человек находятся в списке, куда вносят людей представляющих угрозу государственной безопасности. 260 человек исключили, так как они состоят на учете за радикальный исламизм, 186 — за ультралевый экстремизм и 96 — за ультраправый экстремизм.

Несколько месяцев эксперты по безопасности проверяли запросы на аккредитацию. Проверке подвергались все, кто будет принимать участие в Олимпийских играх: атлеты, тренеры, журналисты, волонтеры, охрана. Ее целью было обеспечить, чтобы аккредитованные лица не представляли риска для безопасности мероприятий.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн.

Исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к участию в церемонии открытия Олимпийских Игр, которая состоится 26 июля. Они смогут посетить это мероприятие только в качестве зрителей. Решение об участии нейтральных атлетов в церемонии закрытия будет принято позднее.