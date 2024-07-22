Летние игры в Париже

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15:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Больше сотни спортсменов с допинговым прошлым выступят на Играх в Париже. Это не всем по душе

МОК и ВАДА смирились с такой ситуацией на Олимпиадах.

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Источник: AFP 2023

На Олимпийских играх в Париже выступят всего полтора десятка российских атлетов в нейтральном статусе, зато спортсменов из разных стран с допинговым прошлым будет во много раз больше. Так, норвежское издание NRK насчитало как минимум 105 таких участников. После чего задалось вопросом, не повлияет ли это как-то негативно на борьбу с допингом? Однако не стоит забывать, что попытки запретить участвовать в Олимпиадах спортсменам, отбывшим дисквалификации, ранее МОК и ВАДА предпринимались, но благополучно провалились.

Халеп, Джебет и другие звезды с темным прошлым

В NRK получили антидопинговую базу и сравнили ее с предварительным списком участников Игр-2024. Найдя очень многих, кто получал различные сроки за нарушение антидопинговых правил. В том числе речь идет о призерах чемпионатов мира и Олимпийских игр или просто об именитых спортсменах. К примеру, в Париж заявлена двукратная победительница турниров «Большого шлема» румынская теннисистка Симона Халеп, чья четырехлетняя дисквалификация не так давно была сокращена до девяти месяцев.

Также речь идет об олимпийской чемпионке Игр-2016 в беге на 3000 м с препятствиями Рут Джебет из Бахрейна, с 2018-го отбывавшей четырехлетнюю дисквалификацию, и британском бегуне Чиджинду Уджи, из-за положительной пробы которого на Олимпиаде в Токио в 2021-м британский мужской квартет в эстафете 4×100 м лишили серебряной медали. Но в общем-то все строго в рамках правил, ведь вышеперечисленные атлеты и более сотни их коллег уже отбыли свое наказание, а значит, у них столько же прав выступать на Олимпийских играх, сколько и у тех, кто никогда не попадался на допинге.

Можно, впрочем, вспомнить, что так было не всегда. 17 лет назад на чемпионате мира по легкой атлетике 2007 года в Осаке было впервые применено правило, которое впоследствии получило название «правило Осаки», прописанное в 45-м пункте Олимпийской хартии. А именно, по этому правилу, все уличенные в четырехлетнем олимпийском цикле спортсмены в случае дисквалификации более чем на полгода лишались права выступить на ближайшей Олимпиаде, даже если к ее началу у них истекал срок наказания.

Источник: AP 2023

Больше всего бразильцев, но и украинцев хватает

За четыре года под эту санкцию в разных видах спорта попали не менее сотни атлетов. Так продолжалось до тех пор, пока в 2011-м «правило Осаки» не оспорил американский бегун Лашон Мэрритт. Специалист в беге на 400 м, двукратный олимпийский чемпион Игр-2008 в Пекине в 2010-м попался на использовании стероидов и был дисквалифицирован на 21 месяц. Как рассказывал Мэрритт, стероиды оказались в биодобавке, которую он приобрел для улучшения, скажем так, своей сексуальной жизни. Американец отбыл дисквалификацию, но даже после этого его отказывались допускать на Олимпиаду в Лондоне.

Лашон не сдался, подал апелляцию в CAS и выиграл ее — недопустимость двойного наказания за допинговые прегрешения признала коллегия арбитров во главе с небезызвестным канадским юристом Ричардом Маклареном. Повторное наказание за то же самое нарушение в виде отстранения от Олимпиады было отменено, причем не только для Мэрритта, но и для всех остальных спортсменов. МОК и ВАДА это сильно не понравилось, но сделать они ничего не смогли. Кстати, Мэрритт из-за травмы Игры в Лондоне провалил. Зато еще четыре года спустя в Рио-де-Жанейро стал олимпийским чемпионом в эстафете 4×400 м и завоевал бронзу в беге на 400 м.

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С тех пор попытки возродить «правило Осаки» предпринимались регулярно, но без особых результатов. Даже в МОК, несмотря на изначально жесткую позицию президента Томаса Баха, смягчили риторику. «В большинстве стран каждый человек имеет право на ту или иную форму реабилитации, поэтому я не вижу в этом проблемы. Конечно, мы хотим видеть Олимпиаду без допинга. Мы прилагаем все усилия для этого, и поэтому мы создали отдельный допинговый орган для проведения независимого тестирования. В период с марта по июнь у спортсменов было взято около 80 000 тестов. Это большое число», — заявил NRK директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

В норвежском издании цитируют исследование New York Times, в котором говорилось о том, что в 2016-м около 31 призера Олимпиады ранее были наказаны за допинг, причем не упоминают Мэрритта, зато посвящают несколько абзацев российской пловчихе Юлии Ефимовой. Но в связи с почти полным отсутствием россиян в Париже спортсменов с темным прошлым у нас на Олимпиаде и не найти. Зато в других странах таковых предостаточно. По сведениям NRK, на Играх в Париже больше всего бывших допингеров будет в составе сборной Бразилии — 12. Семь таких спортсменов среди итальянцев, по шесть — у американцев и украинцев.

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