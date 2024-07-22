Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на Олимпиаде
Звездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает официальный сайт МОК.
Звездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает официальный сайт МОК.
Церемония открытия состоится в пятницу, 26 июля. 39-летний баскетболист был выбран путем голосования других спортсменов-олимпийцев сборной США. Всего на Олимпиаде в Париже выступят 592 американских спортсмена.
Леброн стал первым баскетболистом, выбранным в качестве знаменосца сборной США на Олимпийских играх. Ранее этой чести удостаивались баскетболистки Дон Стэйли (2004) и Сью Берд (2020).
Джеймс сыграет на Олимпиаде в четвертый раз в карьере и впервые с 2012 года. Он является двухкратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также обладателем бронзовой награды (2004).
Сборная США выиграла золотые медали Олимпийских игр на четырех последних играх подряд. На групповом этапе американцы сыграют со сборными Сербии, Южного Судана и Пуэрто-Рико.