Профсоюз аэропортов Парижа объявил о забастовке в день открытия Олимпиады

Профсоюз Force Ouvrière («Сила рабочих») защищающий интересы части сотрудников аэропортов Парижа, объявил о забастовке в день открытия Олимпиады 26 июля.

«Представляющий 11,57% сотрудников управляющей компании “Аэропорты Парижа” профсоюз “Сила рабочих” подал уведомление о забастовке, посчитав, что соглашение о заработной плате, подписанное с руководством на прошлой неделе, привело лишь к частичному и скромному прогрессу», — говорится в сообщении RMC Sport.

Забастовка продлится с 5 часов утра по местному времени 26 июля до 7 часов утра 27 июля. В результате забастовки будет нарушено движение в аэропортах «Руасси — Шарль‑де‑Голль» и «Орли», а также в Бове. Авиакомпании скорректировали расписание полетов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев.