Летние игры в Париже

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16:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Бах назвал Олимпиаду единственным событием, способным объединить мир

Глава Международного Олимпийского комитета выступил в Олимпийской деревне за 4 дня до старта Игр в Париже.

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Источник: AP 2023

«По всему миру продолжаются множество конфликтов, войн, ненависть и разобщение. Олимпийские игры — единственное событие, которое все еще способно объединить весь мир. Вы, олимпийцы, демонстрируете, каким мир мог бы быть, если бы мы все жили в соответствии с олимпийским духом мирного сосуществования», — приводит ТАСС слова Баха.

«Мы знаем, что Олимпийские игры не могут сделать так, чтобы на Земле был мир, это сфера политики. Но Олимпийские игры создают культуру мира. Пусть наш призыв вдохновит всех политических лидеров в мире, чтобы наконец-то заставить их перейти к действиям по созданию мира. Вместе мы говорим: “Дайте миру шанс”, — добавил президент МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев.

Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На Олимпийских играх в Париже выступят 15 российских спортсменов.

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