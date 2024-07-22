Звезда чешского тенниса пропустит Игры в Париже
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова заявила, что пропустит Олимпийские игры в Париже.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова заявила, что пропустит Олимпийские игры в Париже.
«Мне очень жаль, но по состоянию здоровья я не буду участвовать в Олимпиаде в Париже. Я до последнего момента надеялась, что хотя бы смогу сыграть в парах, но проблемы с рукой не дают выйти на корт. Сосредоточусь сейчас, чтобы восстановиться к US Open, буду держать кулачки за всех чешских игроков во Франции», — написала Вондроушова в Instagram*.
Вондроушовой 25 лет, она является 18-й ракеткой мира и победительницей Уимблдона 2023 года. На предыдущей Олимпиаде в Токио она дошла до финала в одиночном разряде, где уступила швейцарке Белинде Бенчич.
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