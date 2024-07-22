Звезда чешского тенниса пропустит Игры в Париже

«Мне очень жаль, но по состоянию здоровья я не буду участвовать в Олимпиаде в Париже. Я до последнего момента надеялась, что хотя бы смогу сыграть в парах, но проблемы с рукой не дают выйти на корт. Сосредоточусь сейчас, чтобы восстановиться к US Open, буду держать кулачки за всех чешских игроков во Франции», — написала Вондроушова в Instagram*.