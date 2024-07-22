Летние игры в Париже

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Футбол. Мужчины. Группа C
24.07скороУзбекистан (олимп.)Испания (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа B
24.07скороАргентина (олимп.)Марокко (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа B
24.07скороАвстралияСамоа
Регби. Мужчины. Группа B
24.07скороАргентинаКения
Регби. Мужчины. Группа C
24.07скороФранцияСША
Футбол. Мужчины. Группа C
24.07скороЕгипет (олимп.)Доминиканская Республика (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа A
24.07скороГвинея (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа C
24.07скороФиджиУругвай
Регби. Мужчины. Группа A
24.07скороИрландияЮАР
Регби. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияЯпония
Футбол. Мужчины. Группа B
24.07скороИрак (олимп.)Украина (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
24.07скороЯпония (олимп.)Парагвай (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа B
24.07скороАвстралияКения
Регби. Мужчины. Группа B
24.07скороАргентинаСамоа
Регби. Мужчины. Группа C
24.07скороФранцияУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
24.07скороФиджиСША
Футбол. Мужчины. Группа A
24.07скороФранция (олимп.)США (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
24.07скороМали (олимп.)Израиль (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа A
24.07скороИрландияЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияЮАР
18:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпионы мира, звёзды РПЛ и Анри-тренер. Всё о футбольном турнире на Олимпиаде-2024

В списке фаворитов — действующие победители Евро, ЧМ и Копы.

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Олимпиада-2024 в Париже, футбольный турнир: участники, звёзды, группы, календарь, игроки РПЛ, Файзуллаев, Бальбуэна | Источник: Getty Images

Чемпионат Европы и Кубок Америки прошли. Но летом 2024 года нас ожидает ещё один турнир сборных — уже на Олимпиаде в Париже. Кто же поборется за золото? И примут ли участие футболисты из РПЛ? Рассказываем обо всех деталях олимпийского футбольного турнира.

Футбольные соревнования на Олимпиаде в Париже пройдут с 24 июля по 9 августа 2024 года. Участие в турнире примут 16 сборных, отобравшихся в результате квалификации, плюс Франция в качестве хозяйки. Команды обязаны включить в заявку как минимум 15 игроков, родившихся после 1 января 2001 года. Старше 23 лет могут быть лишь трое футболистов.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Далее — четвертьфиналы, полуфиналы, матч за бронзу и финал.

Главные фавориты

Последние две Олимпиады выигрывала Бразилия, но сейчас команда не отобралась на турнир. В их отсутствие главными фаворитами являются Франция, Испания и Аргентина.

Главные звёзды

Источник: Reuters

Из-за того, что правила олимпийского футбольного турнира позволяют заявить каждой сборной по три игрока старше 23 лет, мы увидим на поле несколько больших звёзд. Хотя и молодых классных футболистов целая россыпь.

Кого же мы из топов увидим на Олимпиаде?

Франция: Майкл Олисе («Бавария»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Александр Ляказетт, Райан Шерки (оба — «Лион»);

Гвинея: Наби Кейта («Вердер»);

Аргентина: Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Николас Отаменди («Бенфика»), Херонимо Рульи («Аякс»);

Испания: Фермин Лопес, Пау Кубарси, Эрик Гарсия (все — «Барселона»);

Египет: Мохамед Эльнени (без клуба).

А есть известные тренеры?

Источник: AFP 2023

Сразу три бывшие футбольные звезды работают на Олимпиаде-2024 в качестве тренеров. Сборную Франции к победе поведёт Тьерри Анри: легендарный форвард с 2023-го трудится в команде U21, а теперь совмещает должность с составом U23. Аргентину на Олимпиаду привезёт Хавьер Маскерано, экс-защитник «Барселоны» и двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008). А Доминиканскую Республику тренирует экс-вингер «Атлетика» из Бильбао Ибай Гомес.

На Олимпиаде сыграют футболисты из РПЛ

Источник: AP 2023

Причём сразу трое! За сборную Узбекистана выступят вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев и полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев. А защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна станет капитаном Парагвая! Но у обеих команд не самые высокие шансы на золото. Вероятность победы Парагвая букмекеры оценивают менее чем в 7%, Узбекистана — в 2%.

Никита Паглазов

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