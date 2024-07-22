Глава МОК сфотографировался с российским пловцом Сомовым

Источник: OLYMPICS.COM

22 июля сотни олимпийских спортсменов, представляющие территории всех 206 национальных олимпийских комитетов, обратились с призывом к миру перед стартом Олимпийских игр в Париже. Мероприятие прошло с участием президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в олимпийской деревне.

Участники надели шарфы с надписью «Дайте миру шанс» и держали в руках флаги с такими же словами. В мероприятии приняли участие спортсмены, страны которых на данный момент находятся в состоянии конфликта — присутствовали украинские, израильские и палестинские атлеты. На мероприятие также был приглашен Евгений Сомов, сделавший совместное фото с Томасом Бахом.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На Игры поедут 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.