Первая ракетка Польши пропустит Олимпиаду в Париже
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Польский теннисист Хуберт Хуркач пропустит Олимпийские игры в Париже из-за травмы, полученной на Уимблдоне.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Польский теннисист Хуберт Хуркач пропустит Олимпийские игры в Париже из-за травмы, полученной на Уимблдоне.
Хуркач повредил колено и снялся по ходу матча второго круга Уимблдона против француза Артюра Фиса в начале июля.
«Мое восстановление проходит очень хорошо, но мы с командой решили, что я не буду готов к Олимпиаде в Париже. Это очень трудное решение, поскольку я всегда мечтал представлять Польшу на Играх, получить возможность выиграть медаль для национальной команды. Но, к сожалению, мое здоровье не позволит мне сделать это в нынешнем году», — сказал Хуркач в Instagram*.
Хуркач — полуфиналист Уимблдона-2021 и победитель 12 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов, из них восемь в одиночном разряде.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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