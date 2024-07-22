Первая ракетка Польши пропустит Олимпиаду в Париже

«Мое восстановление проходит очень хорошо, но мы с командой решили, что я не буду готов к Олимпиаде в Париже. Это очень трудное решение, поскольку я всегда мечтал представлять Польшу на Играх, получить возможность выиграть медаль для национальной команды. Но, к сожалению, мое здоровье не позволит мне сделать это в нынешнем году», — сказал Хуркач в Instagram*.