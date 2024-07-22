Глава МОК заявил об установлении нового мирового порядка

«Мы являемся свидетелями становления нового мирового порядка. Исторические потрясения переворачивают с ног на голову систему международных отношений, существовавшую со времен Второй мировой войны. Тенденции очевидны: разделение экономик, узкие личные интересы берут верх над верховенством закона. Глобальный Юг против глобального Севера. Куда ни глянь, принцип многосторонних отношений отступает на второй план. В этом новом мировом порядке “сотрудничество” и “компромисс”, к сожалению, считаются пренебрежительными терминами», — сказал Бах.

Он отметил, что эти тенденции вызывают у МОК глубокую тревогу, поскольку они противоречат миссии организации по объединению. «Опираясь на наши олимпийские ценности и объединяясь ими, мы должны быть готовы к этим кардинальным переменам. Мы готовы, потому что мы не только многосторонни, но и глобальны. Олимпийское движение — это глобальное движение, в олимпийском движении мы все равны. Не существует глобального Юга или глобального Севера, у нас 206 национальных олимпийских комитетов, которые пользуются равными правами в соответствии с Олимпийской хартией», — заключил глава МОК.