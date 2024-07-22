Израильскую делегацию на Олимпиаде будет круглосуточно охранять спецназ GIGN

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Отряды спецназа французской жандармерии GIGN будут круглосуточно охранять делегацию Израиля во время Олимпийских игр. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Я распорядился, чтобы GIGN дежурил 24 часа в сутки с первой секунды прибытия израильской делегации во Францию и до ее отъезда, а также израильских спортсменов, арбитров, членов олимпийского комитета. Угроза для них крайне высокая», — сказал министр, комментируя заявление парламентария от левой партии «Неподчинившаяся Франция» (НФ) Тома Порта о том, что израильтянам будут не рады на Олимпиаде. «Таким образом важно дать понять израильтянам, как и другим делегациям, для которых сохраняется повышенный уровень угрозы, что им здесь рады», — добавил Дарманен.

По информации газеты Le Monde, помимо Израиля, служащие GIGN будут охранять делегацию Украины. Среди прочего членов этих делегаций будут сопровождать «небольшие группы» военнослужащих в гражданской одежде.

Ранее депутат от левой партии «Неподчинившаяся Франция» Тома Порт во время участия в демонстрации в поддержку Палестины заявил, что «израильской делегации будут не рады в Париже». Позже в интервью газете Le Parisien он уточнил, что не выступает за запрет на участие израильских спортсменов в Играх, но требует, чтобы они выходили на соревнования под нейтральным флагом и без гимна. Его поддержали однопартийцы, в том числе национальный координатор НФ Манюэль Бомпар, который считает, что Израиль нарушает международное право, ведя боевые действия в секторе Газа.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ожидается, что к соревнованиям будут в нейтральном статусе допущены 15 российских спортсменов.