Израильскую делегацию на Олимпиаде будет круглосуточно охранять спецназ GIGN
По информации газеты Le Monde, помимо Израиля, служащие GIGN будут охранять делегацию Украины.
По информации газеты Le Monde, помимо Израиля, служащие GIGN будут охранять делегацию Украины.
ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Отряды спецназа французской жандармерии GIGN будут круглосуточно охранять делегацию Израиля во время Олимпийских игр. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
«Я распорядился, чтобы GIGN дежурил 24 часа в сутки с первой секунды прибытия израильской делегации во Францию и до ее отъезда, а также израильских спортсменов, арбитров, членов олимпийского комитета. Угроза для них крайне высокая», — сказал министр, комментируя заявление парламентария от левой партии «Неподчинившаяся Франция» (НФ) Тома Порта о том, что израильтянам будут не рады на Олимпиаде. «Таким образом важно дать понять израильтянам, как и другим делегациям, для которых сохраняется повышенный уровень угрозы, что им здесь рады», — добавил Дарманен.
По информации газеты Le Monde, помимо Израиля, служащие GIGN будут охранять делегацию Украины. Среди прочего членов этих делегаций будут сопровождать «небольшие группы» военнослужащих в гражданской одежде.
Ранее депутат от левой партии «Неподчинившаяся Франция» Тома Порт во время участия в демонстрации в поддержку Палестины заявил, что «израильской делегации будут не рады в Париже». Позже в интервью газете Le Parisien он уточнил, что не выступает за запрет на участие израильских спортсменов в Играх, но требует, чтобы они выходили на соревнования под нейтральным флагом и без гимна. Его поддержали однопартийцы, в том числе национальный координатор НФ Манюэль Бомпар, который считает, что Израиль нарушает международное право, ведя боевые действия в секторе Газа.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ожидается, что к соревнованиям будут в нейтральном статусе допущены 15 российских спортсменов.