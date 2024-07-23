Жертва Чернобыля, многодетная мать и 11-летний ребенок. Что известно о самых необычных участниках Олимпиады-2024

58-летняя теннисистка из Китая

58-летняя Чжин Цзэн — первая в истории Чили спортсменка, которая в настольном теннисе представит эту страну на Олимпийских играх. Для самой Чжин Игры в Париже тоже дебютные, несмотря на почтенный по спортивным меркам возраст. Она начала заниматься настольным теннисом в девять лет в родном Китае, ее тренером была мать. Чжин доросла до национальной сборной, но вскоре бросила тренировки. Поводом стали изменения в правилах — ракетки в обязательном порядке стали двухцветными. Международная федерация сочла необходимым, чтобы соперники понимали, какими будут скорость и вращение мяча.

Это правило убило мою игру. Я чувствовала себя слабой психологически и технически. Чжин Цзэн 58-летняя теннисистка

В 1989 году Чжин позвали работать тренером по настольному теннису в Чили. Но тренерская карьера не сильно ее затянула, и бывшая спортсменка стала заниматься мебельным бизнесом. Снова взять ракетку в руки китаянку заставила необходимость. С помощью любимого вида спорта она решила отвлечь сына от нездорового увлечения компьютерными играми. И у нее получилось — она стала чемпионкой местного любительского турнира и вдохновила ребенка на занятия спортом. Но вскоре снова забросила теннис.

Чжин Цзэн | Источник: AP 2023

Новое и, как оказалось, триумфальное возвращение Чжин случилось во время пандемии коронавируса. От нечего делать она начала играть, да так увлеклась, что после снятия ограничений выиграла отборочные соревнования в Чили, попала в сборную страны, а затем взяла бронзу Панамериканских игр в 2023 году. Этот результат и позволил ей отобраться на Олимпиаду в Париже. На этапе подготовки она тренируется по три часа пять дней в неделю. Больше 58-летней спортсменке не позволяет здоровье. На высокий результат во Франции она не рассчитывает, но в данном случае это, кажется, далеко не самое важное.

В моем возрасте надо играть с радостью, а не с мучениями. Чжин Цзэн 58-летняя теннисистка

11-летняя скейтбордистка

Полная возрастная противоположность Чжин Цзэн на предстоящей Олимпиаде — еще одна китаянка Чжэн Хаохао. Ей всего 11 лет, в Париже она будет представлять страну в скейтбординге. Это самая молодая спортсменка из Китая, когда-либо приезжавшая на Игры, также Чжэн входит в топ-5 наиболее молодых спортсменов за всю историю Олимпиад. Скейтбордингом она начала заниматься в семь лет по совету друга, а уже в девять заняла 13-е место более чем из 60 участников на Национальных играх Китая.

Чжэн Хаохао | Источник: Zhe Ji/Getty Images

Право участвовать в Олимпиаде Чжэн получила на квалификационных стартах в Шанхае и Будапеште. Как рассказывала мать спортсменки Ван Чжэ, на пути к своим первым Олимпийским играм дочь ломала зубы, ноги и руки. По иронии судьбы трюк, при исполнении которого она однажды получила перелом, стал ее фирменным.

Моя слабость — это тонкие руки и ноги, которые мешают мне развивать более высокие скорости. Но зато моя техника более компактна. Чжэн Хаохао 11-летняя скейтбордистка

Вообще, спортом с очень низким возрастным порогом считается фигурное катание, но скейтбординг даст ему фору. На предыдущей Олимпиаде в Токио золото и серебро в женских соревнованиях забрали 13-летние спортсменки — японка Нисия Момиджи и бразильянка Рейсса Лил. Поэтому участие и даже шансы на неплохое выступление 11-летней Чжэн Хаохао в Париже нельзя назвать чем-то сенсационным. Сама же китаянка в преддверии поездки во Францию рассказывала, что рассматривает ее скорее как путешествие, чем как соревнование.

Не хочу оказывать на себя никакого давления. Просто хочу показать себя с лучшей стороны в Париже. Чжэн Хаохао 11-летняя скейтбордистка

Первая претендентка на медаль из сборной беженцев

Синди Нгамба — первая в истории Олимпиад женщина из сборной беженцев, которая примет участие в турнире по боксу.

Сборная беженцев — Созданная при поддержке Международного олимпийского комитета команда, включающая атлетов, по разным причинам покинувших родные страны. На Олимпиаде в Париже в составе этой сборной будет 36 участников в 12 видах спорта.

Нгамбе 26 лет, она родилась в Камеруне, но в 11-летнем возрасте переехала в Англию. В родной стране она считается уголовной преступницей из-за нетрадиционной ориентации и не может туда возвращаться. Боксом Нгамба начала заниматься в 15 лет в одной из секций Болтона, она пошла туда из-за того, что ее били и издевались из-за явного африканского акцента.

Синди Нгамба | Источник: Reuters

С начала спортивной карьеры Нгамба трижды стала чемпионкой Англии в трех разных весовых категориях, но так до сих пор и не получила паспорта страны. Не помогло даже обращение британской федерации бокса в Министерство внутренних дел. Из-за отсутствия документов она не сможет поехать на Олимпиаду в Париже в составе сборной Великобритании, хотя руководство команды хотело включить ее в заявку.

Проблема с получением паспорта возникла из-за того, что дядя Нгамбы потерял ее иммиграционные документы, когда возвращался в Камерун. В 2019 году спортсменку вместе с братом даже задержали во время посещения иммиграционного офиса в Болтоне и отправили в центр содержания мигрантов в Лондоне. Правда, на следующий день их отпустили, помогли чиновники федерации бокса.

Представьте, что вы идете просто поставить подпись в документах, а затем хотите вернуться домой и заняться своими делами. А вместо этого оказываетесь в наручниках в фургоне, который везет вас в другой город. Синди Нгамба боксерша из сборной беженцев

На Олимпиаду в Париж Нгамба едет в статусе претендентки на медаль в средней весовой категории. Если она его подтвердит, то за восемь лет существования сборной беженцев станет первой из спортсменов, кто возьмет медаль на Играх. Эксперты прочат Нгамбе хорошие шансы на успех, основываясь на результатах олимпийского отбора. Там 26-летняя спортсменка по очереди победила золотую медалистку Панамериканских игр 2019 года Наоми Грэм, призера Азиатских игр Сон Су Ен и обладательницу бронзовых наград чемпионатов мира 2022 и 2023 годов Валентину Хальзову из Казахстана.

Любопытно, что одной из главных конкуренток Нгамбы в боксерском турнире будет Шантель Рид, с которой они занимаются в одном зале и являются спарринг-партнерами. Но драться они будут под разными флагами: Рид — под британским, Нгамба — под флагом сборной беженцев.

Просто надеюсь, что моя история послужит источником вдохновения не только для других беженцев, но и остальных людей, у которых есть еще больше возможностей достичь удивительных вещей. Синди Нгамба боксерша из сборной беженцев

Ампутация пальца ради Олимпиады

Мэттью Доусон — один их игроков сборной Австралии по хоккею на траве. Среди других участников Олимпиады в Париже его выделяет то, что он ради поездки на Игры решил отрезать часть безымянного пальца на правой руке. Дело в том, что он сломал его всего за несколько недель до старта Олимпиады.

В случае наложения гипса Доусону пришлось бы пропустить главный турнир четырехлетия. Он обратился к хирургу, который пообещал успеть восстановить спортсмена, но только в случае ампутации верхней фаланги пальца. Тогда Доусон позвонил жене, которая не стала его отговаривать, сказав лишь, что не хочет опрометчивых решений со стороны мужа.

Лучшим вариантом для меня было отрезать верхнюю часть пальца. Это небольшое изменение и, как мне кажется, захватывающее испытание. Мэттью Доусон игрок сборной Австралии по хоккею на траве

Как и обещал хирург, Доусон успевает восстановиться до старта Олимпиады. Он едет в Париж за реваншем — на прошлых Играх в Токио сборная Австралии с ним в составе обидно проиграла в финале бельгийцам. Основное время той встречи закончилось ничьей 1:1, а в серии буллитов австралийцы уступили 2:3. Тренер сборной Австралии Колин Батч назвал решение Доусона невероятным проявлением целеустремленности и предположил, что это даст мощный эмоциональный заряд всей команде.

Мэттью Доусон | Источник: Reuters

Нынешняя травма Доусона — не первая в карьере спортсмена, полученная в преддверии крупного турнира. Незадолго до домашних для Австралии Игр Содружества-2018 на тренировке он получил сильнейший удар клюшкой в глаз. У хоккеиста открылось кровотечение, но ему повезло — глазное яблоко не лопнуло, и он избежал необратимого повреждения нерва. Доусону была сделана операция с использованием костного трансплантата из черепа, а также 30 скоб в голове и 30 внутренних швов. И да, в Играх Содружества-2018 Доусон все равно принял участие.

Тогда ко мне впервые пришло жестокое осознание того, насколько мы все хрупкие и как все планы могут быть перевернуты с ног на голову в одно мгновение, сколько бы вы ни трудились. Мэттью Доусон игрок сборной Австралии по хоккею на траве

Многодетная мать-боксерша

Чарли Дэвисон — участница сборной Великобритании по боксу и мать троих детей. Перед домашней Олимпиадой в Лондоне в 2012 году она считалась претенденткой на высокие места, но в 19-летнем возрасте внезапно для местной федерации решила оставить спорт и посвятить себя материнству, она ждала первого ребенка. Позднее Дэвисон родила еще двоих, проведя вне ринга в общей сложности семь лет — огромный срок по меркам профессионального спорта.

После того как появились дети, у меня не было никаких спортивных целей. Думала, что вернусь к тренировкам, но не буду снова соревноваться. Имея троих детей, кто бы это сделал? Это сама по себе работа на полный день. Чарли Дэвисон участница сборной Великобритании по боксу

Но в 2018 году Дэвисон при поддержке мужа вернулась. Причем не просто для того, чтобы тренироваться. В том же 2018-м она стала чемпионкой Великобритании в весовой категории до 54 килограммов. Руководство британской боксерской федерации пригласило многодетную мать на селекционный сбор, где она произвела должное впечатление. Тогда Дэвисон была включена в состав национальной сборной на Олимпиаду в Токио. Но на прошлых летних Играх ей не удалось показать высокий результат — она проиграла в третьем бою турнира и выбыла из борьбы за медали.

Чарли Дэвисон (слева) | Источник: Reuters

На предстоящую Олимпиаду во Франции Дэвисон едет в качестве полуфиналистки Европейских игр. Цель британки — показать результат лучше, чем в Токио. По словам самой спортсменки, в Париж ее приедет поддержать вся большая семья, что, безусловно, придаст ей мотивации. Сейчас Дэвисон 30 лет, Игры во Франции практически точно станут для нее последними. Но в этот раз она не планирует уходить из спорта. Наоборот, британка собирается перейти из любительского бокса в профессиональный.

Бокс — это зависимость. Я занимаюсь этим с 8 лет, а сейчас мне 30. Не думаю, что в ближайшее время я закрою для себя эту дверь. Чарли Дэвисон участница сборной Великобритании по боксу

Жертва Чернобыля

После завершения Олимпиады, 28 августа, в Париже стартуют Паралимпийские игры. Истории из жизни спортсменов на этих соревнованиях сложные по умолчанию. Но есть пара атлетов, которые выделяются даже на таком фоне.

Оксана Мастерс — американская спортсменка украинского происхождения, которая родилась в 1989 году с различными пороками из-за облучения ее матери в зоне Чернобыльской АЭС. У Оксаны были ноги разной длины, сросшиеся пальцы на руках и шесть пальцев на ступнях. Родители ее бросили, до семи лет она воспитывалась в детском доме, где ее регулярно насиловали.

Оксана Мастерс | Источник: Reuters

В 1996 году Мастерс удочерила гражданка США, для которой будущая чемпионка стала единственным ребенком и которая прошла массу бюрократических преград, чтобы дать ребенку семью. В Америке Оксана начала заниматься греблей, но в 13-летнем возрасте ей ампутировали обе ноги. Однако это не повлияло на ее желание заниматься спортом.

Я научилась любить себя, ценить свои уникальные способности, а мое тело дало мне силы делать так много разных вещей. Оксана Мастерс участница паралимпийской сборной США

В 2012 году Мастерс впервые выступила на Паралимпиаде и взяла бронзовую медаль в академической гребле. На данный момент она одна из самых успешных паралимпийских спортсменок в истории, причем в разных видах спорта — как на летних, так и на зимних Играх. У Оксаны по два золота в лыжных гонках и велоспорте, одно в биатлоне, а общее количество паралимпийских медалей — 14. На предстоящие соревнования в Париже Оксана поедет в составе сборной США по велоспорту, где, по ее собственному признанию, ей еще есть что себе доказывать.

Парализованный выстрелом пули метатель копья

Еще один уникальный паралимпиец, который примет участие в Играх во Франции, — американец Джастин Фонгсаван. Он занимался спортом в школе, но никогда не мечтал стать элитным атлетом и выступать на международных турнирах. После окончания школы он работал электриком, но однажды вместе с другом подвергся вооруженному нападению неизвестного мужчины. Он выпустил в Фонгсавана восемь пуль, одна из них перебила ему позвоночник, что стало причиной парализации.

Джастин Фонгсаван | Источник: Reuters

Джастин провел в больнице четыре месяца, затем его ждала реабилитация, растянувшаяся на несколько лет. В какой-то момент ему стало скучно дома, и американец решил попробовать себя в спорте на инвалидных колясках. Сначала это был баскетбол, но Фонгсаван не проникся. Тогда он пришел в легкую атлетику, начал метать копье. Пары лет упорных тренировок Джастину хватило для того, чтобы выполнить национальный паралимпийский норматив и попасть в сборную США.

Я просто хочу быть примером того, как нужно усердно работать, верить в себя. Все достижимо, и это не зависит от размера того, чего ты хочешь. Джастин Фонгсаван член паралимпийской сборной США по метанию копья

Предыдущая Паралимпиада в Токио стала для Фонгсавана первым соревнованием такого уровня. И он сразу завоевал там бронзовую медаль. В Париж, по его собственным словам, он поедет за золотом. «Я взял эту жизнь за рога и живу так полно, как только могу», — сказал паралимпиец в интервью.