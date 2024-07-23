Когда начинается Олимпиада в Париже? Разбираемся с небольшой путаницей в датах

Церемония открытия Олимпиады-2024: дата, когда начнётся, где пройдёт | Источник: Getty Images

До начала главного события четырёхлетия, летних Олимпийских игр в Париже, остались считаные дни. Чтобы вам было проще ориентироваться в графике Олимпиады-2024, мы собрали для вас самые важные даты турнира.

Когда начнётся Олимпиада-2024 в Париже?

Официально старт XXXIII Олимпийских игр запланирован на 26 июля. Именно в этот день в Париже пройдёт грандиозная церемония открытия.

В этом году вместо традиционного шествия атлетов в чаше стадиона мы увидим лодочный парад на реке Сене. Там на катерах проплывут больше 6000 спортсменов. Официальная часть пройдёт на площади Трокадеро на временном стадионе прямо рядом с Эйфелевой башней.

Начало церемонии открытия состоится в 20:30 по Москве.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="eb83a1ef-8580-5676-a3ae-77228dfcc6ac" data-prerendered><noscript><section><h2>Что россияне думают об Олимпиаде в Париже</h2><p>9 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/eb83a1ef-8580-5676-a3ae-77228dfcc6ac"><fieldset><legend>С 26 июля по 11 августа состоятся XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже. Вы слышали или не слышали что-нибудь об этом событии? </legend><label><input type="radio" name="9012" value="34096"/>Да, следил(-а) за темой</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34097"/>Да, что-то слышал(-а) о событии</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34098"/>Нет, впервые слышу</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34099"/>Затрудняюсь ответить</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1721634016131/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда состоятся первые соревнования на ОИ-2024?

Хоть Олимпиада в Париже официально будет открыта только 26 июля, соревнования начнутся ещё до торжественной церемонии. Уже на среду, 24 июля, запланированы первые состязания.

В этот день пройдут матчи 1-го тура группового этапа мужского футбольного турнира. 24 июля состоится восемь игр. В среду также соревноваться начнут регбисты. Мужчины проведут 24 июля сразу 12 матчей группового этапа.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241419&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда начнутся футбол и баскетбол на Олимпиаде?

Футбольный турнир у мужчин начнётся ещё до открытия Олимпиады в Париже — 24 июля. Групповой этап продлится до 30 июля, а плей-офф стартует 2 августа. Медали будут разыграны 8 и 9 августа.

У женщин групповой этап запланирован на 26—31 июля . Четвертьфиналы начнутся 3 августа, а матчи за призовые места состоятся 9 и 10 августа.

Баскетбольный турнир у мужчин стартует 27 июля. С 6 августа намечены матчи плей-офф, а медали будут разыграны 10 августа.

У женщин всё начнётся чуть позже — 28 июля. Четвертьфиналы запланированы на 7 августа, а финал и встреча за бронзу — на 11 августа.

Когда разыграют первые медали на Олимпиаде-2024?

Первые медали будут разыграны уже 27 июля. В первый же после открытия день Игр спортсменам будут вручены 14 комплектов наград.

За попадание на пьедестал будут биться атлеты в восьми видах спорта. Два комплекта медалей получат велогонщики, два — дзюдоисты, четыре — пловцы, один — прыгуны в воду, один — регбисты, один — скейтбордисты, один — стрелки и два — фехтовальщики.

Когда россияне смогут выиграть первые медали ОИ-2024?

У российских спортсменов, которые на Играх в Париже будут выступать в нейтральном статусе, не так уж много реальных шансов порадовать болельщиков попаданием на олимпийский пьедестал почёта.

Теоретически россияне могут завоевать первые медали в велоспорте 27 июля. Но если говорить не о чудесах и сенсациях, то награду можно ждать 28 июля от пловца Евгения Сомова или 2 августа — от теннисистов, выступающих в смешанной паре, или прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой.