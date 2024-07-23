Когда начинается Олимпиада в Париже? Разбираемся с небольшой путаницей в датах
Первые соревнования пройдут раньше церемонии открытия.
Первые соревнования пройдут раньше церемонии открытия.
До начала главного события четырёхлетия, летних Олимпийских игр в Париже, остались считаные дни. Чтобы вам было проще ориентироваться в графике Олимпиады-2024, мы собрали для вас самые важные даты турнира.
Официально старт XXXIII Олимпийских игр запланирован на 26 июля. Именно в этот день в Париже пройдёт грандиозная церемония открытия.
В этом году вместо традиционного шествия атлетов в чаше стадиона мы увидим лодочный парад на реке Сене. Там на катерах проплывут больше 6000 спортсменов. Официальная часть пройдёт на площади Трокадеро на временном стадионе прямо рядом с Эйфелевой башней.
Начало церемонии открытия состоится в 20:30 по Москве.
Хоть Олимпиада в Париже официально будет открыта только 26 июля, соревнования начнутся ещё до торжественной церемонии. Уже на среду, 24 июля, запланированы первые состязания.
В этот день пройдут матчи 1-го тура группового этапа мужского футбольного турнира. 24 июля состоится восемь игр. В среду также соревноваться начнут регбисты. Мужчины проведут 24 июля сразу 12 матчей группового этапа.
Футбольный турнир у мужчин начнётся ещё до открытия Олимпиады в Париже — 24 июля. Групповой этап продлится до 30 июля, а плей-офф стартует 2 августа. Медали будут разыграны 8 и 9 августа.
У женщин групповой этап запланирован на
Баскетбольный турнир у мужчин стартует 27 июля. С 6 августа намечены матчи плей-офф, а медали будут разыграны 10 августа.
У женщин всё начнётся чуть позже — 28 июля. Четвертьфиналы запланированы на 7 августа, а финал и встреча за бронзу — на 11 августа.
Первые медали будут разыграны уже 27 июля. В первый же после открытия день Игр спортсменам будут вручены 14 комплектов наград.
За попадание на пьедестал будут биться атлеты в восьми видах спорта. Два комплекта медалей получат велогонщики, два — дзюдоисты, четыре — пловцы, один — прыгуны в воду, один — регбисты, один — скейтбордисты, один — стрелки и два — фехтовальщики.
У российских спортсменов, которые на Играх в Париже будут выступать в нейтральном статусе, не так уж много реальных шансов порадовать болельщиков попаданием на олимпийский пьедестал почёта.
Теоретически россияне могут завоевать первые медали в велоспорте 27 июля. Но если говорить не о чудесах и сенсациях, то награду можно ждать 28 июля от пловца Евгения Сомова или 2 августа — от теннисистов, выступающих в смешанной паре, или прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой.