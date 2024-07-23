«Это будет просто ад»: парижане пришли в ярость из-за ограничений перед ОИ

Все набережные Сены и близлежащие улицы перегорожены бессчетными металлическими ограждениями в человеческий рост. Решетки портят вид с террас кафе и мешают привыкшим бегать по набережной — им приходится огибать заграждения по проезжей части.

Все это ради уникальной, по задумке французских властей, церемонии открытия: она пройдет на реке Сене, а не классически на стадионе.

«Это будет просто ад. Мы все жертвы игр. Они перегородили весь город, вся жизнь его нарушена. Поэтому я уезжаю», — сказал РИА Новости пожилой парижанин Гийом.

Происходящее в городе он называет «полным бардаком»: часть линий общественного транспорта на время закроют, а цены — подняли.

«Они увеличили стоимость проезда вдвое, и мы вынуждены закупаться билетами заранее. Я считаю это просто скандальным. И это касается всех, не только туристов, но и местных, а я, например, даже не буду следить за играми», — добавил Гийом.

Покинуть город на время Игр планируют и некоторые представители молодежи.

«Я уезжаю, потому что здесь огромное количество неудобств. Я пытался пойти бегать, но все набережные перекрыты, это полный бардак. Также из-за этих QR-кодов невозможно передвигаться. И с таким количеством народа это будет просто пытка», — рассказал молодой парижанин Жерар.

Однако не все могут уехать из столицы. Девушка по имени Клотильд, которая сидит в кафе недалеко от набережной с мамой и маленькой дочкой, признается, что ей придется быть в городе и работать.

«Мы больше не можем ездить в пригороды, они перегородили все дороги, цены взлетели на все, это просто невозможно — не только на транспорт, но и в ресторанах и магазинах. Даже для тех, кто ходит пешком, это трудно: все перегорожено, передвигаться невозможно», — возмущена она.

По ее мнению, Париж вообще не предназначен для проведения таких масштабных мероприятий и не готов к этому.

«И это огромное неудобство для тех, кто вынужден остаться и работать в Париже», — заключила собеседница агентства.

В Париже с 18 июля вступили в силу ограничения на проезд транспорта и пешеходное движение в центре города в преддверии церемонии открытия Олимпиады-2024. В городе ввели две зоны: «серую», или SILT (акроним от слов «внутренняя безопасность и борьба с терроризмом»), вход куда возможен лишь по QR-коду, выдаваемому только местным жителям. Проезд транспорта в этой зоне полностью запрещен. Также действует «красная» зона, где запрещен проезд автомобилей, кроме специализированного транспорта.

В городе установили более 40 тысяч металлических заграждений, перекрыв набережные и близлежащие улицы. Ограничения действуют с 18 июля до церемонии открытия игр 26 июля.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.