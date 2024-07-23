Снуп Дог в Париже пронесет огонь Олимпиады-2024
Американский рэпер Снуп Дог станет факелоносцем в день открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает AFP.
Американский рэпер Снуп Дог станет факелоносцем в день открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает AFP.
52-летний рэп-исполнитель пронесет один из главных символов Олимпиады в пятницу, 26 июля. Отмечается, что Снуп Дог пробежит с огнем по улицам Сен-Дени — северного пригорода Парижа. После этого рэпер приступит к работе на Олимпийских Играх в качестве корреспондента американского телеканала NBC.
В 2021 год Снуп Дог уже работал на Олимпийских играх в Токио в качестве корреспондента. Вместе с американским комиком Кевином Хартом он вел шоу «Олимпийские хайлайты» на стриминговом сервисе Peacock, который принадлежит NBC.
В 2028 году Летние Олимпийские игры пройдут в родном городе Снуп Догга — Лос-Анджелесе.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее был опубликован окончательный список российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. В него вошли 15 спортсменов, которые выступят на Играх в нейтральном статусе.