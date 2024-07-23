Снуп Дог в Париже пронесет огонь Олимпиады-2024

52-летний рэп-исполнитель пронесет один из главных символов Олимпиады в пятницу, 26 июля. Отмечается, что Снуп Дог пробежит с огнем по улицам Сен-Дени — северного пригорода Парижа. После этого рэпер приступит к работе на Олимпийских Играх в качестве корреспондента американского телеканала NBC.

В 2021 год Снуп Дог уже работал на Олимпийских играх в Токио в качестве корреспондента. Вместе с американским комиком Кевином Хартом он вел шоу «Олимпийские хайлайты» на стриминговом сервисе Peacock, который принадлежит NBC.

В 2028 году Летние Олимпийские игры пройдут в родном городе Снуп Догга — Лос-Анджелесе.