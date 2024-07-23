Аккаунт бывшей российской спортсменки обнаружили на OnlyFans

У российской прыгуньи в высоту Елены Куличенко, которая с 2021 года живет в США, но представляет на соревнованиях Кипр, обнаружили аккаунт в OnlyFans.

Елена Куличенко через своих адвокатов утверждает, что на видео не она, а продукт искусственного интеллекта. Несмотря на это, спортсменка не предприняла никаких действий по удалению продукта и не обращалась в полицию Кипра.

Куличенко — уроженка Одинцово и представляла Россию до 2021 года. Совместно с выступающим в барьерном беге Миланом Трайковичем Елена была выбрана знаменосцем сборной Кипра на Играх в Париже. Сообщается, что Олимпийский комитет Кипра в курсе ситуации.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На Игры поедут 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.