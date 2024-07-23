Баху рекомендовали отложить решение переизбираться до конца Олимпиады

«Очевидно, что время такого решения может вызвать высокий риск затмить Олимпиаду и саму предвыборную кампанию. Таким образом, президенту МОК было рекомендовано отложить такое решение до окончания Игр в Париже», — приводит слова Пан Ги Муна РИА «Новости».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.