Французский бегун планирует надеть юбку вместо брюк на церемонии открытия Олимпиады 2024

«Федерация согласилась. Если женщинам разрешено надевать брюки, то мужчинам тоже было бы неплохо, если бы у них был выбор надеть юбки. В 2024 году мы можем надеть всё, что угодно. Сейчас нет разделения на мужскую и женскую моду.



Я увлекаюсь балетом. Не знаю, много ли среди нас спортсменов высокого уровня, занимающихся балетом, но если бы они знали, как это помогает, многие пришли бы в этот вид искусства», — сказал Чжоя в документальном фильме на телеканале France 2.