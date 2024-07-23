Из-за Олимпиады Франция превратилась в страну забастовок. Все требуют денег и улучшения условий труда | Источник: Getty Images

Олимпийские игры-2024 в Париже можно описать одним словом еще до их старта (запланирован на 26 июля) — забастовки.

Недовольства работников из разных сфер начались еще задолго до главного спортивного праздника года.

В акциях протеста принимали французские полицейские. Они собрались на площади перед парижской мэрией. Сотрудники выступили против привлечения коллег из других регионов. Помимо этого они были недовольных графиком работы, а также одним выходным в неделю. Полицейские требовали фиксированные премии или 13-ю зарплату во время работы на Олимпиаде.

Еще во время достройки олимпийских объектов около 120 строителей устроили забастовку. Контракты и вид на жительство — вот из-за чего все случилось. Рабочие заявили, что им необходимо получить от подрядчика на руки контракты, а также документы, позволяющие жить во Франции легально.

Сборщики мусора настаивали на дополнительном вознаграждении — 400 евро в месяц, а также бонусе в размере 1900 евро для тех, кто будет дежурить во время Игр. Из-за наплыва туристов никто не хочет работать на условиях, которые не принесут никакой выгоды за переработки. Всем пообещали выплаты, а вот про мусорщиков почему-то забыли.

Забастовкой угрожали и пожарные. Работники были обеспокоены тем, что в июле и августе не смогут уйти в 21-дневный отпуск из-за Олимпиады. В первую очередь, речь шла о пожарных в департаментах Нор, Жиронда и Атлантическая Луара, где запланированы соревнования по гандболу, футболу и баскетболу.

Железнодорожники тоже дали о себе знать. Они устроили протест против проведения Игр. В их требования входили: премии, финансовые компенсации от руководства на время проведения соревнований.

За считанные дни до церемонии открытия Игр взбунтовались артисты, задействованные в шоу — 3 тысячи человек, 400 танцоров. Организаторы получили уведомление о забастовке во время последующих репетиций Паралимпиады и 26 июля — в день старта соревнований.

Участники шоу недовольных все тем же — условиями оплаты труда, а также не самым лучшим отношением к себе.

«Мы с сожалением вынуждены объявить о забастовке на шоу 26 июля, а также следующих репетициях открытия Паралимпийских игр. Хотя в Париже мы наблюдаем плакаты со слоганом “Вместе мы достигнем большего”, условия труда не обсуждаются с нами и не меняются к лучшему. Мы отмечаем сомнительные практики, вопиющее неравенство в отношении и отсутствие диалога в ходе подготовки к соревнованиям», — цитирует заявление Союза артистов-исполнителей Франции Mirror.

Подключились к артистам и сотрудники аэропортов. Профсоюз «Сила рабочих» объявил о забастовке в день открытия Олимпиады, требуя выплаты премий — 1000 евро вместо 300. Забастовку планируют провести в 5 утра 26 июля и завершить в 7 утра 27-го числа.