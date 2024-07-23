Французская фехтовальщица рискует лишиться медалей Олимпиады-2024, даже если завоюет их | Источник: Getty Images

В случае завоевания медали на Олимпийских играх в Париже, где Тибюс может принять участие, француженка рискует лишиться награды, если Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит апелляцию ВАДА.

В феврале спортсменку временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы. Слушания в CAS по делу Тибюс пройдут после окончания Олимпиады.

32-летняя рапиристка — чемпионка мира 2022 года в индивидуальных соревнованиях по рапире. На её счету серебряные и бронзовые награды европейских первенств (0−4−7), завоёванные в том числе и в командной рапире.