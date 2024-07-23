Мирра Андреева о предстоящем выступлении на Олимпийских играх: «Я невероятно окрылена»
Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от выступления на Олимпийских играх в Париже.
Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от выступления на Олимпийских играх в Париже.
Во вторник, 23 июля, 17-летняя россиянка вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в румынских Яссах, обыграв белоруску Александру Саснович.
«Это будет моя первая Олимпиада. Я невероятно окрылена. Игры будут в Париже — я люблю эти корты, люблю инфраструктуру. Посмотрим, как получится выступить. Пока же на этой неделе я концентрируюсь на турнире [в Румынии]», — цитирует Мирру ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.