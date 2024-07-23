Пловчихи Ефимова и Чикунова будут болеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

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«Трансляцию — нет [смотреть не буду], я буду смотреть только результаты. Я буду болеть за всех россиян, которые отобрались на Олимпиаду», — сказала Чикунова.

Ефимова отметила, что ей будет тяжело следить за соревнованиями из-за того, что у нее нет возможности выступать на них. «За всех наших буду болеть, смотреть. Но я думаю, что я не буду прям все смотреть, но результаты я стабильно проверяю. Посмотрим, как будет по времени, как будет с желанием. Ну, конечно, тяжело смотреть все международные соревнования, когда у тебя нет такой возможности выступать», — поделилась собеседница агентства.

Ефимовой 32 года, она является трехкратным призером Олимпийских игр (две серебряные медали, одна бронзовая) и семикратной чемпионкой Европы.

Чикуновой 19 лет, она является серебряным призером в комбинированной эстафете, серебряным призером чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Спортсменка удерживает мировой рекорд на дистанции 200 м брассом, который она установила в апреле 2023 года на чемпионате России (2 минуты 17,55 секунды).

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.