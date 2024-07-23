Мирра Андреева набрала форму на предолимпийском турнире. Она разгромила вторую соперницу подряд

Теннис. WTA 250. Яссы (Румыния). Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 1) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:1, 6:3

Элина Аванесян (Россия, 5) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:2, 5:7, 6:4.

Мирра Андреева после неудачного травяного сезона очень мощно вернулась на грунт. На турнире WTA 250 в Яссах (Румыния) 17-летняя россиянка вполне способна решить сразу две задачи — получить игровую практику перед Олимпийскими играми в Париже, а заодно и побороться за свой дебютный титул на уровне WTA. И пока все идет просто великолепно — Мирра одержала уже вторую подряд разгромную победу, легко разобравшись с Александрой Соснович из Белоруссии, и вышла в четвертьфинал.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241541&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра без спадов

Андреева-младшая, напомним, после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос», где она уступила итальянке Ясмин Паолини, не смогла продолжить в том же духе на траве. В Бад-Хомбурге она в трех партиях уступила украинке Даяне Ястремской, а на Уимблдоне обиднейшим образом проиграла чешке Бренде Фрухвиртовой. Оба раза Мирра брала первые сеты, но затем теряла игру, расстраивалась и уступала. Поэтому турнир в Яссах, пусть и очень скромный по составу и статусу, должен был помочь ей после этих неудач обрести уверенность. И, похоже, все пока идет по плану Андреевой и ее тренера испанки Кончиты Мартинес.

В свежем рейтинге WTA Мирра откатилась на 32-е место, но благодаря выходу в четвертьфинал уже отыграла три позиции, а в случае завоевания титула может вернуться на рекордную для себя 23-ю строчку. Два из пяти необходимых для этого матчей российская теннисистка уже выиграла. Причем, что называется, играючи, суммарно отдав лишь семь геймов. Первую соперницу Ному Ноа-Акугуэ из Германии она переиграла 6:1, 6:2, после чего ее ждал матч с Соснович.

Белоруска в последнее время не блистала, вылетела из топ-100, однако на прошлой неделе в Будапеште добралась до финала, где не без борьбы уступила россиянке Диане Шнайдер (4:6, 4:6). Теперь же на ее пути встала еще более юная наша соотечественница. Причем Андреева позволила Александре взять всего четыре гейма, продемонстрировав очень качественный теннис. Что очень важно без столь значительных, как на траве, спадов.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="eb83a1ef-8580-5676-a3ae-77228dfcc6ac" data-prerendered><noscript><section><h2>Что россияне думают об Олимпиаде в Париже</h2><p>9 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/eb83a1ef-8580-5676-a3ae-77228dfcc6ac"><fieldset><legend>С 26 июля по 11 августа состоятся XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже. Вы слышали или не слышали что-нибудь об этом событии? </legend><label><input type="radio" name="9012" value="34096"/>Да, следил(-а) за темой</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34097"/>Да, что-то слышал(-а) о событии</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34098"/>Нет, впервые слышу</label><br/><label><input type="radio" name="9012" value="34099"/>Затрудняюсь ответить</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1721634016131/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Будет ли российский финал?

Россиянка контролировала ход поединка с самых первых геймов, когда спокойно взяла свою подачу, а затем довольно легко забрала и подачу Соснович. Причем сделала это роскошным мощным ударом справа по линии. Вообще бросалось в глаза, что Мирра очень недурно готова физически. Она прекрасно двигалась по корту и при этом умело чередовала защиту и атаку, периодически простреливая навылет. Кстати, второй брейк при счете 3:0 она также сделала благодаря пушечному прострелу справа по линии. Только не в розыгрыше, а непосредственно с приема. Впрочем, и с другими ударами все обстояло очень неплохо, пусть эйс в итоге она сделала только один, в пятом гейме стартовой партии. При 0:5, кстати, Соснович встрепенулась, взяла свою подачу, а затем счет был 0:30 на подаче Мирры. Но затем Андреева взяла четыре розыгрыша подряд, а с ними и партию.

Второй сет также начался для россиянки бодро, она сразу же повела 2:0. Однако игра с Фрухвиртовой, проходившая до поры до времени по такому же сценарию, научила не радоваться раньше времени. К тому же следующий затяжной гейм, продолжавшийся на «больше — меньше» почти десять минут, выиграла белоруска, доказав, что сдаваться она не собирается. Игра на некоторое время почти выравнялась, пусть Мирра и брала свои подачи проще. Тем не менее при счете 4:3 в ее пользу ситуация еще могла измениться. Но два, как выяснилось, заключительных гейма россиянка отыграла здорово и завершила матч в свою пользу. К радости Мартинес, которая наблюдала за своей подопечной, защищаясь от солнца при помощи зонтика. Испанскую наставницу наверняка порадовали статистические показатели подопечной — 19 активно выигранных ударов при лишь 13 невынужденных ошибках.

Теперь в четвертьфинале первая «сеяная» Мирра сыграет с хорваткой Леа Бошкович, занимающей только 202-е место в рейтинге. Хотя, конечно, женский теннис славится непредсказуемостью, Андреева-младшая в предстоящем поединке будет явным фаворитом. В случае успеха ее ждет матч с лучшей в противостоянии с Анной Бондар из Венгрии и сербки Ольги Данилович, которых также сложно назвать непроходимыми оппонентками. Мало того, с учетом вылета второй «сеяной» Татьяны Марии из Германии наиболее опасной соперницей для Андреевой на этом турнире может стать, пожалуй, еще одна россиянка — Элина Аванесян, также уже добравшаяся до четвертьфинала. Андреева и Аванесян могут встретиться только в финале.