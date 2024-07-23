Олимпийскую квоту ямайской легкоатлетки отдадут украинке из-за урагана | Источник: Спорт РИА Новости

Найока Клунис, выступающая в метании молота, не выступит на Играх, потому что Ассоциация легкой атлетики Ямайки (JAAA) не смогла вовремя отправить ее заявку. В JAAA заявили, что причиной этому стали перебои с электричеством и интернетом из-за урагана «Берил».

По информации источника, заявление Клунис в Спортивный арбитражный суд (CAS) было отклонено. В CAS заявили, что дело находится за пределами юрисдикции суда.

В JAAA добавили, что глубоко опечалены произошедшим, и прилагают все усилия, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) и World Athletics допустили спортсменку до соревнований.

Олимпийскую квоту, по которой Клунис должна была отправиться на Игры, перераспределили в пользу украинки Ирины Климец.

Клунис 28 лет, она является первой и единственной спортсменкой из Ямайки, принимавшей участие в соревнованиях по метанию молота на чемпионатах мира по легкой атлетике.