Летние игры в Париже

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Футбол. Мужчины. Группа C
16:00скороУзбекистан (олимп.)Испания (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа B
16:00скороАргентина (олимп.)Марокко (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа B
16:30скороАвстралияСамоа
Регби. Мужчины. Группа B
17:00скороАргентинаКения
Регби. Мужчины. Группа C
17:30скороФранцияСША
Футбол. Мужчины. Группа C
18:00скороЕгипет (олимп.)Доминиканская Республика (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа A
18:00скороГвинея (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа C
18:00скороФиджиУругвай
Регби. Мужчины. Группа A
18:30скороИрландияЮАР
Регби. Мужчины. Группа A
19:00скороНовая ЗеландияЯпония
Футбол. Мужчины. Группа B
20:00скороИрак (олимп.)Украина (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
20:00скороЯпония (олимп.)Парагвай (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа B
20:00скороАвстралияКения
Регби. Мужчины. Группа B
20:30скороАргентинаСамоа
Регби. Мужчины. Группа C
21:00скороФранцияУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
21:30скороФиджиСША
Футбол. Мужчины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)США (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
22:00скороМали (олимп.)Израиль (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа A
22:00скороИрландияЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
22:30скороНовая ЗеландияЮАР
23 июля, источник: Sport24

Трехкратная олимпийская чемпионка снялась с Игр в Париже из-за скандального видео

Титулованная британская наездница Шарлотта Дюжарден снялась с Олимпийских игр в Париже из-за своего поведения во время тренировочной сессии несколько лет назад.

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Трехкратная олимпийская чемпионка снялась с Игр в Париже из-за скандального видео | Источник: Getty Images

Международная федерация конного спорта (FEI) начала расследование в отношении обладательницы трех золотых олимпийских медалей после публикации видео.

Дюжарден заявила, что на видео четырехлетней давности она допустила «ошибочное суждение» и произошедшее «совершенно не в ее характере» и «не отражает того, как она тренирует своих лошадей или учеников, но этому нет оправданий».

На время расследования Дюжарден отказалась от участия во всех соревнованиях, включая предстоящую Олимпиаду в столице Франции, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.

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