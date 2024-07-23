Трехкратная олимпийская чемпионка снялась с Игр в Париже из-за скандального видео
Титулованная британская наездница Шарлотта Дюжарден снялась с Олимпийских игр в Париже из-за своего поведения во время тренировочной сессии несколько лет назад.
Титулованная британская наездница Шарлотта Дюжарден снялась с Олимпийских игр в Париже из-за своего поведения во время тренировочной сессии несколько лет назад.
Международная федерация конного спорта (FEI) начала расследование в отношении обладательницы трех золотых олимпийских медалей после публикации видео.
Дюжарден заявила, что на видео четырехлетней давности она допустила «ошибочное суждение» и произошедшее «совершенно не в ее характере» и «не отражает того, как она тренирует своих лошадей или учеников, но этому нет оправданий».
На время расследования Дюжарден отказалась от участия во всех соревнованиях, включая предстоящую Олимпиаду в столице Франции, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.