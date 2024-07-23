Казахстану предсказали фиаско в боксе на Олимпиаде-2024 и отдали три золота Узбекистану
Культовый журнал Sports Illustrated сделал прогноз на итоги олимпийского турнира по боксу, который пройдет в Париже, передает Vesti.kz.
Культовый журнал Sports Illustrated сделал прогноз на итоги олимпийского турнира по боксу, который пройдет в Париже, передает Vesti.kz.
По его результатам казахстанские боксеры заработают лишь две бронзовые медали. Их обладателями станут Асланбек Шымбергенов в весе до 71 килограмма и Карина Ибрагимова в весе до 57 килограмм.
Между тем, издание предрекает невероятный успех сборной Узбекистана. Так, золото предсказано Хасанбою Дусматову (51 килограмм), Абдумалику Халокову (57 килограмм), Баходиру Джалолову (свыше 92 килограмма), серебро Асадхудже Мудинхижаеву (71 килограмм), а бронза Лазизбеку Мулолджонову (92 килограмма).
В мужской сетке на Олимпиаде Казахстан представят семь человек: Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг). В женской сетке от Казахстана выступят Назым Кызайбай (до 50 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг).
Олимпиада-2024 в Париже стартует 26 июля и завершится 11 августа.