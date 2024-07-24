Макрон высказался о разнице условий участия Россия и Израиля в Олимпиаде: «Ситуация кардинально отличается» | Источник: Shutterstock

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в церемонии открытия Олимпиады в столице Франции. Кроме того, россияне на Играх будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.

«Ситуация кардинально отличается. Израиль ответил на террористическую атаку. Он совершает нападения, которые мы также осудили, в Газе. Это не агрессивная война», — заявил Макрон, напомнив, что решение по поводу участия спортсменов из России в Олимпиаде принимал МОК.

«Я всегда говорил, что решение будет принимать МОК. Мы не используем Игры в интересах политики. Израильских спортсменов рады видеть в этой стране. Они должны иметь возможность соревноваться под своим флагом, потому что так решило олимпийское движение. Они будут делать это, и ответственность Франции — обеспечить их безопасность. Я самым решительным образом осуждаю всех тех, кто каким-либо образом подвергает этих спортсменов риску и косвенно угрожает им. Это недопустимо», — приводит слова Макрона Le Monde.

Президент Франции также признался, что был бы рад видеть на церемонии открытия Олимпиады премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, несмотря на глубокие разногласия между ними.

«То, что происходит в Газе, неприемлемо, но я очень привержен в вопросе безопасности Израиля, решению о создании двух государств и прекращению огня», — заявил Макрон.