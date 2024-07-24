Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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Футбол. Мужчины. Группа C
16:00скороУзбекистан (олимп.)Испания (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа B
16:00скороАргентина (олимп.)Марокко (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа B
16:30скороАвстралияСамоа
Регби. Мужчины. Группа B
17:00скороАргентинаКения
Регби. Мужчины. Группа C
17:30скороФранцияСША
Футбол. Мужчины. Группа C
18:00скороЕгипет (олимп.)Доминиканская Республика (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа A
18:00скороГвинея (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа C
18:00скороФиджиУругвай
Регби. Мужчины. Группа A
18:30скороИрландияЮАР
Регби. Мужчины. Группа A
19:00скороНовая ЗеландияЯпония
Футбол. Мужчины. Группа B
20:00скороИрак (олимп.)Украина (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
20:00скороЯпония (олимп.)Парагвай (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа B
20:00скороАвстралияКения
Регби. Мужчины. Группа B
20:30скороАргентинаСамоа
Регби. Мужчины. Группа C
21:00скороФранцияУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
21:30скороФиджиСША
Футбол. Мужчины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)США (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
22:00скороМали (олимп.)Израиль (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа A
22:00скороИрландияЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
22:30скороНовая ЗеландияЮАР
00:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Франция усилилась регбийным Месси, чтобы остановить Фиджи. Этого достаточно для победы на Олимпиаде?

Главные интриги турниров по регби-7 в Париже-2024.

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Франция усилилась регбийным Месси, чтобы остановить Фиджи. Этого достаточно для победы на Олимпиаде? | Источник: Getty Images

Турниры по регби-7 в третий раз пройдут в рамках Олимпийских игр. В 2016 году в Рио победы одержали сборные Фиджи (у мужчин) и Австралии (у женщин), спустя пять лет в Токио в женском турнире золото досталась Новой Зеландии, а игроки сборной Фиджи смогли отстоять свой титул. В этот раз гегемонию стран Океании попытается прервать Франция. Хозяева Игр-2024 здорово провели последние крупные турниры, включив в свой состав одного из лучших игроков мира из классического регби Антуана Дюпона. Его часто сравнивают с Лионелем Месси из-за невысокого роста и сумасшедшего природного таланта.

Четыре претендента на золото

Олимпийские турниры по регби-7 пройдут на знаменитом стадионе «Стад де Франс», вмещающем 80 тысяч зрителей. На матчах хозяев ожидается аншлаг. Повышенное внимание связано с фигурой Антуана Дюпона, который является одним из самых популярных спортсменов страны и лучшим игроком мира в классическом регби 2021 года.

Дюпон говорит, что он решил участвовать в этом олимпийском цикле, чтобы выиграть медаль домашней Олимпиады (классическое регби-15 не входит в олимпийскую программу). И пока он четко идет к этой цели. С Антуаном в составе сборная Франции выиграла золото в Мировой серии-2023/24. Причем победа в гранд-финале в Мадриде в июне этого года была сверхуверенной. Впрочем, и без Дюпона у Франции хватает сильных игроков, что доказывает бронза Мировой серии-2022/23.

Интересно, что действующие чемпионы Игр — Фиджи — заняли только шестое место в Мировой серии-2023/24 и третье в гранд-финале. Так что многие считают, что двукратные олимпийские чемпионы могут остаться в Париже без медалей (кстати, фиджийцы сыграют в одной группе с Францией). Но списывать со счетов Терио Тамани и компанию точно не стоит.

Основными же конкурентами хозяев считаются команды Аргентины и Новой Зеландии. Аргентинцы во главе с Маркосом Монета взяли бронзу на Играх-2020, а недавно стали вторыми в гранд-финале. В нем Монета вошел в топ-2 по набранным очкам (145). Лучше показатель только у ирландца Терри Кеннеди (155), за чьей сборной также будет интересно последить в Париже.

Удивить может и команда Австралии, за которую сыграет знаменитый Майкл Хупер. Он дебютировал за сборную своей страны в классическом регби в 2012 году и 69 раз выводил команду на поле в качестве капитана — больше, чем кто-либо другой. Последний выход Хупера за сборную случился в 2023 году. Форма игрока не устроила главного тренера Эдди Джонса, и Хупер не поехал на Кубок мира во Францию. После этого он переключился на регби-7 и сейчас является одним из лидеров национальной команды.

Кто вклинится в борьбу гигантов?

Если в мужском турнире предсказать победителя сложно, то у женщин очевидные фавориты — Новая Зеландия и Австралия. Эти сборные выиграли два дебютных турнира Игр, а также финишировали на 1−2-м местах в Мировой серии-2023/24 (на двоих выиграли шесть из семи этапов, а Новая Зеландия забрала четыре последних турнира сезона). Такое доминирование случилось во многом благодаря фантастической игре Порше Вудман-Уиклифф. Олимпийская чемпионка и лучший бомбардир женской Мировой серии-2023/24 находится в великолепной форме и готова принести своей команде второе золото Игр подряд.

Специалисты отмечают, что в последние годы разрыв между двумя давними лидерами женского регби-7 и группой преследования (в нее входят французская команда, которая будет играть при домашней поддержке, и женская сборная США, завоевавшая серебро на престижном турнире Hong Kong Sevens в апреле) сокращается. Те же француженки обыграли Новую Зеландию в полуфинале мадридского гранд-финала.

Еще из интересного стоит отметить, что в Играх примет участие Ракель Кочханн, которая вылечилась от рака груди и более полутора лет не участвовала в соревнованиях. Она вернулась на январском этапе Мировой серии в Перте и теперь готова помочь Бразилии впервые преодолеть групповой этап Олимпиады.

Женская сборная России по регби-7 смогла пробиться на Игры-2020 в Токио. В Японии наша команда вышла из группы, обыграв Кению, но в четвертьфинале уступила Новой Зеландии, будущему победителю, со счетом 36:0. В Париж у наших регбистов пробиться не было шансов из-за санкций МОК в отношении командных видов спорта.

Олимпийские игры-2024. Регби-7

Мужчины

  • Группа А: Ирландия, ЮАР, Новая Зеландия, Япония
  • Группа B: Аргентина, Австралия, Самоа, Кения
  • Группа C: Франция, США, Фиджи, Уругвай

Женщины

  • Группа A: Фиджи, Канада, Новая Зеландия, Китай
  • Группа B: Ирландия, Великобритания, Австралия, ЮАР
  • Группа C: США, Япония, Франция, Бразилия.

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