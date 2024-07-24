Во Франции задержан россиянин. Он обвинен в дестабилизации Олимпиады

По информации источника, речь идет о гражданине России 1984 года рождения, имя котрого не называется. Отмечается, что он помещен под стражу и ему может грозить до 30 лет тюремного заключения.

Сегодня утром министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подтвердил информацию о задержании российского гражданина, подозреваемого в шпионаже.

«Полиция при содействии Главного управления внутренней безопасности арестовала российского гражданина, который, по нашему глубокому убеждению, организовывал или собирался организовывать операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу», — сказал Дарманен.

Глава МВД также сообщил, что в последние дни полицейские задержали еще нескольких россиян, однако не предоставил никаких деталей относительно обвинений в их адрес.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В Играх примут участие 15 российских и 16 белорусских спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе.