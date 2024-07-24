Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Расписание событий
Футбол. Мужчины. Группа C
18:00скороЕгипет (олимп.)Доминиканская Республика (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа A
18:00скороГвинея (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа A
18:30скороИрландияЮАР
Регби. Мужчины. Группа A
19:00скороНовая ЗеландияЯпония
Футбол. Мужчины. Группа B
20:00скороИрак (олимп.)Украина (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
20:00скороЯпония (олимп.)Парагвай (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа B
20:00скороАвстралияКения
Регби. Мужчины. Группа B
20:30скороАргентинаСамоа
Регби. Мужчины. Группа C
21:00скороФранцияУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
21:30скороФиджиСША
Футбол. Мужчины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)США (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
22:00скороМали (олимп.)Израиль (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа A
22:00скороИрландияЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
22:30скороНовая ЗеландияЮАР
Гандбол. Женщины. Группа A
25.07скороСловенияДания
Стрельба из лука. Женщины
25.07скороЖенщины. Личное первенство. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа B
25.07скороНидерландыАнгола
Гандбол. Женщины. Группа B
25.07скороИспанияБразилия
Регби. Мужчины. Группа B
25.07скороСамоаКения
Стрельба из лука. Мужчины
25.07скороМужчины. Личное первенство. Квалификация
16:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Всегда говорил, что нужно ехать на Игры». Олимпийский чемпион Кафельников — о Париже-2024

Единственный в истории России теннисист, бравший золото Олимпиады в одиночке, рассказал, на что нам рассчитывать сейчас.

Наверх
Евгений Кафельников об Олимпиаде в Париже-2024, Медведеве, Мирре Андреевой, Шнайдер и своём золоте в Сиднее-2000 | Источник: Getty Images

Евгений Кафельников по праву считается одним лучших теннисистов в истории России. В активе экс первой ракетки мира два титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, а также золото Олимпиады-2000. В интервью «Чемпионату» Евгений оценил шансы россиян на медали в Париже, вспомнил свой триумф на Играх в Сиднее, а также дал главный совет нашим теннисистам.

Кто из россиян в большей степени готов побороться за медали в Париже

— Евгений, планируете следить за Олимпиадой?
 — Да. Буду следить с места событий в Париже.

— Вы выигрывали в Париже «Ролан Гаррос» и в одиночном разряде, и в парном. Чем это место особенно для вас?
 — Париж для меня особенный тем, что там я выиграл одни из самых значимых титулов в своей карьере.

— Как оцените состав россиян на Олимпиаде с точки зрения грунтового покрытия?
 — У нас нет особого выбора. Мы имеем то, что имеем. К сожалению, Рублёв и Хачанов не выступают, хотя они могли бы реально добиться результата. Но у нас есть Медведев, Сафиуллин и Котов. В любом случае будем болеть за наших ребят и обязательно желать успехов.

— А если говорить о женском составе?
 — Андреева и Шнайдер вообще сейчас играют хорошо, поэтому я настроен оптимистично.

— Можете очертить круг россиян, кто в большей степени способен побороться за медали в Париже?
 — Безусловно, Медведев имеет больше шансов претендовать на какой-то успех, чем Сафиуллин и Котов. Но я уверен, что Сафиуллин и Котов будут делать всё возможное, чтобы добиться положительных результатов. Однако предпочтение, конечно, Медведеву.

Что касается девушек, то выделю Мирру Андрееву, потому что она буквально полтора месяца назад играла в полуфинале «Ролан Гаррос». Также отмечу Диану Шнайдер, потому что она выдаёт какой-то феноменальный сезон. К сожалению, у меня нет понимания и представления, в каком состоянии Александрова.

— Особняком среди участников Игр стоит Джокович, который давно мечтает взять золото Олимпиады?
 — Вы забываете одну простую вещь — есть Рафаэль Надаль, для которого «Ролан Гаррос» является родным домом. Я считаю, что у Надаля больше шансов претендовать на что-то, чем у Джоковича. Конечно, ещё стоит отметить Алькараса. Но так или иначе все будут играть и стараться.

— Среди российских болельщиков больше всех ожиданий будет от Медведева. Эти ожидания оправданны с учётом непростых отношений Даниила с грунтом?
 — В нынешнем сезоне Даниил хорошо играет на грунте. Он сам начал видеть, что на грунте он способен обыгрывать соперников самого высокого уровня и выигрывать титулы. Не думаю, что Медведев сейчас относится к грунту с такой же антипатией, как раньше. Он понимает, что у него есть шансы.

В чём главная мотивация участия россиян в Олимпиаде-2024

— Сафиуллин прибыл в Париж заранее, а Котов и Андреева играют турниры на неделе перед стартом Олимпиады. Как лучше подготовить себя к Играм?
 — Идеального рецепта тут нет. Если, например, Котов и Андреева считают, что нужна игровая практика, то молодцы — почему нет? К сожалению, Котов проиграл Берреттини на турнире в австрийском Кицбюэле. Думаю, в ближайшее время он присоединится к команде. Повторю, что нет однозначного решения, как поступить лучше перед Олимпиадой.

— На Олимпийских играх Россия всегда была представлена в большом составе. В Париже будет 15 российских атлетов, половина из которых — теннисисты. Это создаст дополнительное давление?
 — Нет. Спортсмены находятся в такой ситуации уже продолжительный период времени, поэтому для них это абсолютно стандартная ситуация.

— В чём мотивация участия в Играх, если учитывать отсутствие призовых от ITF, рейтинговых очков и нарушение графика подготовки к US Open?
 — Золотая медаль. Даже медаль в целом. Вот и вся мотивация. А какая мотивация была у меня лететь в Сидней в 2000 году? Так же нарушать свой график всех турниров. У меня не было никакой другой мотивации, кроме как выиграть медаль Олимпийских игр. Думаю, в этой ситуации у теннисистов точно так же.

Почему чувствуется бо́льшая ответственность перед страной в финале Олимпиады, чем на турнире «Большого шлема»

— Участие теннисистов в Играх может сказаться на качестве последующих турниров?
 — Сейчас меня это меньше всего интересует. Кто хочет — тот играет. На них это никак не скажется. А кто не хочет — не играет. Я не готов за всех думать и отвечать. Меня это мало интересует.

— Для Медведева хардовые турниры занимают особое место, в том числе US Open.
 — Ничего страшного. Будет играть на харде так же успешно, как делал это в предыдущие годы.

— В 2000-м у вас был один из лучших сезонов в карьере. Перед Играми в Сиднее было ощущение, что это тот самый момент, когда можете взять золото?
 — Не считаю, что 2000 год был одним из лучших — он был ординарным. Что касается Олимпиады, то чем ближе становился титульный матч, тем больше ощущал. Было так. Играешь первый матч, думаешь: «Окей. Я на один шаг ближе». Выигрываешь второй — уже на два шага. С каждым матчем нарастали важность и мотивация.

— Мандраж перед финалом Олимпиады и турнира «Большого шлема» сопоставим?
 — Конечно.

— А чувствуется бо́льшая ответственность перед страной, когда играете финал Олимпиады?
 — Существует дополнительная ответственность. Ты понимаешь, что Олимпиада проходит раз в четыре года, а следующий шанс в карьере может не выпасть. Поэтому такой подход.

— Было много разных мнений касательно целесообразности участия россиян в Играх в Париже. Что думаете вы?
 — Я всегда говорил, что нужно ехать и играть.

— Что можете сказать тем, кто был против?
 — Ничего. Это не моя зона ответственности, а сугубо личное мнение людей. Пускай говорят, что хотят. Я не буду обращать на это внимание.

— Ещё есть мнение, что многие российские теннисисты являются российскими только на бумаге, поскольку живут в других странах с юношеского возраста и платят там налоги.
 — Как они могут являться россиянами только на бумаге? Под каким флагом они выступали ранее? Все регалии — российские. Так что это просто пустословие.

— Какой главный совет дадите российским теннисистам на Олимпиаде?
 — Быть самими собой и не обращать внимания ни на какие события вне корта.

Егор Кабак

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Все фотогалереи
ВидеоФото
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Франция получила еще одну Олимпиаду даже без госгарантий
«Всегда говорил: нужно ехать на Игры». Кафельников — о Париже
Футбол на ОИ: Франция с Анри, Файзуллаев — надежда Узбекистана
Медведев и Джокович отказались жить в олимпийской деревне
Надаль: Я пропустил две Олимпиады, и мне было больнее, чем от пропуска «Большого шлема»
Умар Кремлев начал расследование против главы МОК Томаса Баха
Двух канадских футболисток выгнали с Олимпиады
Гауфф станет самым молодым знаменосцем на Играх в истории США
Медведев и Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде в Париже
Австралийские спортсменки заразились COVID-19 перед Олимпиадой
МОК утвердил форму, в которой в Париже будет выступать батутистка Бладцева
Во Франции задержан россиянин. Он обвинен в дестабилизации Олимпиады
Елена Веснина показала свой номер в Олимпийской деревне: видео
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Франция усилилась регбийным Месси, чтобы остановить Фиджи. Этого достаточно для победы на Олимпиаде?
Макрон высказался о разнице условий участия Россия и Израиля в Олимпиаде: «Ситуация кардинально отличается»
Евгений Кафельников оценил состав российских теннисистов на Олимпиаде-2024
В Париже пройдёт уникальная церемония открытия Олимпиады. Её уже называют исторической
Трехкратная олимпийская чемпионка снялась с Игр в Париже из-за скандального видео
Рафаэль Надаль рассказал о своей подготовке к Олимпиаде
Члены сессии МОК проголосовали за создание киберспортивной Олимпиады: первые Игры пройдут в Саудовской Аравии
Казахстану предсказали фиаско в боксе на Олимпиаде-2024 и отдали три золота Узбекистану
Деннис Шрёдер выбран знаменосцем Германии на Олимпиаде в Париже
«При встрече Баху надо будет вызывать скорую». МОК исключил возглавляемую Кремлевым IBA из списка признанных федераций
На презентации вещания Олимпиады в Париже показали видео с российским теннисистом Хачановым
Министр спорта Франции рассказала, как чувствует себя после заплыва в Сене перед ОИ-2024
Олимпийскую квоту ямайской легкоатлетки отдадут украинке из-за урагана
Мирра Андреева набрала форму на предолимпийском турнире. Она разгромила вторую соперницу подряд
Пловчихи Ефимова и Чикунова будут болеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Париже
«Свершилось какое-то чудо». Чемпион Европы — о допуске Кадимагомедова на Олимпийские игры в Париже
Мирра Андреева о предстоящем выступлении на Олимпийских играх: «Я невероятно окрылена»
Французская фехтовальщица рискует лишиться медалей Олимпиады-2024, даже если завоюет их
Из-за Олимпиады Франция превратилась в страну забастовок. Все требуют денег и улучшения условий труда
Французский бегун планирует надеть юбку вместо брюк на церемонии открытия Олимпиады 2024
Баху рекомендовали отложить решение переизбираться до конца Олимпиады
Гимнастка Дженна Ларуи отстранена от соревнований из-за приёма лекарства от астмы
Аккаунт бывшей российской спортсменки обнаружили на OnlyFans
Маррей заявил, что Олимпиада в Париже станет для него последней
Снуп Дог в Париже пронесет огонь Олимпиады-2024
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Жертва Чернобыля, многодетная мать и 11-летний ребенок. Что известно о самых необычных участниках Олимпиады-2024
Головкин обратился к казахстанским атлетам перед Олимпиадой-2024
«Это будет просто ад»: парижане пришли в ярость из-за ограничений перед ОИ
Когда начинается Олимпиада в Париже? Разбираемся с небольшой путаницей в датах
Почему шахматы не входят в программу Олимпийских игр — дело в большой политике?
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь