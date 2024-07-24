Медведев и Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде в Париже
На официальном сайте МОК опубликован список теннисистов, которые будут играть на олимпийском теннисном турнире в Париже.
На официальном сайте МОК опубликован список теннисистов, которые будут играть на олимпийском теннисном турнире в Париже.
В миксте заявлено 20 пар. Среди них первая ракетка России в мужском одиночном разряде Даниил Медведев и шестая ракетка страны в женском одиночном разряде Мирра Андреева. Также в миксте сыграют уроженцы России Александр Бублик и Елена Рыбкина, представляющие Казахстан.
Кроме того, Медведев и Андреева выступят в Париже в одиночном и парном разрядах. Партнером Даниила в паре станет Роман Сафиуллин, партнером Мирры — Диана Шнайдер.
Жеребьевка олимпийского теннисного турнира пройдет в четверг, 25 июля.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир будет проводиться с 27 июля по 4 августа.