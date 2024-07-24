Летние игры в Париже

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Футбол. Мужчины. Группа B
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17:00скороАргентинаКения
Регби. Мужчины. Группа C
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Футбол. Мужчины. Группа A
18:00скороГвинея (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
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18:00скороФиджиУругвай
Регби. Мужчины. Группа A
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Регби. Мужчины. Группа A
19:00скороНовая ЗеландияЯпония
Футбол. Мужчины. Группа B
20:00скороИрак (олимп.)Украина (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
20:00скороЯпония (олимп.)Парагвай (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа B
20:00скороАвстралияКения
Регби. Мужчины. Группа B
20:30скороАргентинаСамоа
Регби. Мужчины. Группа C
21:00скороФранцияУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
21:30скороФиджиСША
Футбол. Мужчины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)США (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
22:00скороМали (олимп.)Израиль (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа A
22:00скороИрландияЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
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Гандбол. Женщины. Группа A
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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двух канадских футболисток выгнали с Олимпиады

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Двух представителей женской сборной Канады по футболу исключили из олимпийской делегации и отправили домой после инцидента со слежкой за соперницами из Новой Зеландии на Играх в Париже, сообщается на сайте Олимпийского комитета Канады (COC).

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Источник: БЕЛТА

Ранее Олимпийский комитет Новой Зеландии (NZOC) подал жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за того, что дрон следил за тренировкой женской футбольной команды перед Олимпийскими играми в Париже. 22 июня полиция задержала оператора дрона, который пролетел над тренировочным полем в Сент-Этьене. Им оказался представитель вспомогательного персонала женской сборной Канады. Команды Канады и Новой Зеландии 25 июля должны встретиться в первом туре олимпийского футбольного турнира.

В заявлении COC по итогам расследования инцидента говорится, что домой будут отправлены аналитик Canada Soccer Джозеф Ломбарди, который был оператором дрона, а также ассистентка главного тренера Жасмин Мандер, под руководством которой он действовал. В ходе расследования выяснилось, что дрон также использовался для слежки за новозеландками на их предыдущей тренировке 19 июля.

Главный тренер сборной Канады по футболу Беверли Пристман добровольно отказалась от руководства командой в первом матче на Играх в Париже.

«От лица команды я хочу извиниться перед игроками и персоналом сборной Новой Зеландии, а также перед нашими игроками. Это не соответствует ценностям, которые исповедует наша команда. Я полностью отвечаю за подготовку и, чтобы подчеркнуть нашу приверженность честности, решила добровольно отказаться от руководства командой в четверг», — заявила Пристман.

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