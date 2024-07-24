Двух канадских футболисток выгнали с Олимпиады

Ранее Олимпийский комитет Новой Зеландии (NZOC) подал жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за того, что дрон следил за тренировкой женской футбольной команды перед Олимпийскими играми в Париже. 22 июня полиция задержала оператора дрона, который пролетел над тренировочным полем в Сент-Этьене. Им оказался представитель вспомогательного персонала женской сборной Канады. Команды Канады и Новой Зеландии 25 июля должны встретиться в первом туре олимпийского футбольного турнира.

В заявлении COC по итогам расследования инцидента говорится, что домой будут отправлены аналитик Canada Soccer Джозеф Ломбарди, который был оператором дрона, а также ассистентка главного тренера Жасмин Мандер, под руководством которой он действовал. В ходе расследования выяснилось, что дрон также использовался для слежки за новозеландками на их предыдущей тренировке 19 июля.

Главный тренер сборной Канады по футболу Беверли Пристман добровольно отказалась от руководства командой в первом матче на Играх в Париже.