Умар Кремлев начал расследование против главы МОК Томаса Баха

«В обращении от имени мирового боксерского сообщества, спортсменов и тренеров и от себя лично мы требуем от Томаса Баха и его команды немедленно подать в отставку. За время правления Баха МОК значительно деградировал, перестав быть организацией, объединяющей спортсменов и служащей нашему спорту. Мы будем проводить расследование в отношении Баха и его команды. Расследование будет прозрачно, мы будем указывать все их коррупционные схемы, все давления и угрозы членам МОК», — сказал Кремлев в своем видеообращении.