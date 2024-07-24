Умар Кремлев начал расследование против главы МОК Томаса Баха
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о начале общественного расследования против главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о начале общественного расследования против главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
«В обращении от имени мирового боксерского сообщества, спортсменов и тренеров и от себя лично мы требуем от Томаса Баха и его команды немедленно подать в отставку. За время правления Баха МОК значительно деградировал, перестав быть организацией, объединяющей спортсменов и служащей нашему спорту. Мы будем проводить расследование в отношении Баха и его команды. Расследование будет прозрачно, мы будем указывать все их коррупционные схемы, все давления и угрозы членам МОК», — сказал Кремлев в своем видеообращении.
Накануне на 142-й сессии МОК в Париже была внесена поправка в Олимпийскую хартию, закрепляющую лишение признания IBA. В организации назвали это решение «политизированным» и продолжают пытаться оспорить санкции МОК в суде.
Ранее IBA была отстранена МОК от проведения квалификационных боев перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже. В мае этого года МОК наложил запрет на участие спортсменов из национальных федераций, которые входят в состав IBA, в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Умар Кремлев возглавил IBA в декабре 2020 года. Ранее он занимал должность генерального секретаря Федерации бокса России.