Надаль: Я пропустил две Олимпиады, и мне было больнее, чем от пропуска «Большого шлема»

«Здорово находиться на Олимпиаде — главном спортивном событии в мире. Я очень это ценю. Эти Игры станут для меня последними. Я пропустил две Олимпиады, и мне было больнее, чем от пропуска “Большого шлема”. Победа в Пекине в 2008 году была для меня важна. Возвращаясь в деревню с медалью, ты испытываешь невероятные чувства», — приводит Eurosport Espana слова спортсмена.