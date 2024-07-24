Шубенков: Бах всегда мне казался самым адекватным, но стремление угодить всем привело к тому, что он всех бесит

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Расписание событий
Футбол. Мужчины. Группа C
18:00скороЕгипет (олимп.)Доминиканская Республика (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа A
18:00скороГвинея (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа A
18:30скороИрландияЮАР
Регби. Мужчины. Группа A
19:00скороНовая ЗеландияЯпония
Футбол. Мужчины. Группа B
20:00скороИрак (олимп.)Украина (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
20:00скороЯпония (олимп.)Парагвай (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа B
20:00скороАвстралияКения
Регби. Мужчины. Группа B
20:30скороАргентинаСамоа
Регби. Мужчины. Группа C
21:00скороФранцияУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
21:30скороФиджиСША
Футбол. Мужчины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)США (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
22:00скороМали (олимп.)Израиль (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа A
22:00скороИрландияЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
22:30скороНовая ЗеландияЮАР
Гандбол. Женщины. Группа A
25.07скороСловенияДания
Стрельба из лука. Женщины
25.07скороЖенщины. Личное первенство. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа B
25.07скороНидерландыАнгола
Гандбол. Женщины. Группа B
25.07скороИспанияБразилия
Регби. Мужчины. Группа B
25.07скороСамоаКения
Стрельба из лука. Мужчины
25.07скороМужчины. Личное первенство. Квалификация
18:21 (мск), источник: Sport24

Шубенков: Бах всегда мне казался самым адекватным, но стремление угодить всем привело к тому, что он всех бесит

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что стремление президента МОК Томаса Баха угодить каждому привело к негативному отношению к нему всех сторон.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Изначально во всех этих конфликтах еще с 2016 года Томас Бах пытался занять максимально компромиссную позицию. Из всех спортивных политиков он мне всегда казался самым адекватным и не склонным к “рубке с плеча”. Но вот теперь стремление всем угодить привело к тому, что он бесит буквально всех, и собирает шишки как от антироссийских популистов, так и с нашей стороны.

Задним умом уже вполне можно утверждать, что такая позиция МОК оказалась максимально беззубой, непринципиальной и, следовательно, неверной. Но это мне с моего краю судить легко", — приводит слова Шубенкова РИА Новости.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Sport24»
«Вы, конечно, не поверите, но…» Ульяна Тригубчак поделилась провокационными фотографиями из Италии
«Украсит любой номер журнала MAXIM». Сочные фото в купальнике российской фигуристки Бетины Поповой
«Большая грудь и пышные ягодицы». Возлюбленная Криштиану Роналду показала округлые формы в купальнике
Показала горячее фото в купальнике с отдыха в Турции: девушка Романа Гутцайта — красавица-ведущая Дарья Исаева
Все фотогалереи
ВидеоФото
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Франция получила еще одну Олимпиаду даже без госгарантий
«Всегда говорил: нужно ехать на Игры». Кафельников — о Париже
Футбол на ОИ: Франция с Анри, Файзуллаев — надежда Узбекистана
Медведев и Джокович отказались жить в олимпийской деревне
Надаль: Я пропустил две Олимпиады, и мне было больнее, чем от пропуска «Большого шлема»
Умар Кремлев начал расследование против главы МОК Томаса Баха
Двух канадских футболисток выгнали с Олимпиады
Гауфф станет самым молодым знаменосцем на Играх в истории США
Медведев и Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде в Париже
Австралийские спортсменки заразились COVID-19 перед Олимпиадой
МОК утвердил форму, в которой в Париже будет выступать батутистка Бладцева
Во Франции задержан россиянин. Он обвинен в дестабилизации Олимпиады
Елена Веснина показала свой номер в Олимпийской деревне: видео
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Франция усилилась регбийным Месси, чтобы остановить Фиджи. Этого достаточно для победы на Олимпиаде?
Макрон высказался о разнице условий участия Россия и Израиля в Олимпиаде: «Ситуация кардинально отличается»
Евгений Кафельников оценил состав российских теннисистов на Олимпиаде-2024
В Париже пройдёт уникальная церемония открытия Олимпиады. Её уже называют исторической
Трехкратная олимпийская чемпионка снялась с Игр в Париже из-за скандального видео
Рафаэль Надаль рассказал о своей подготовке к Олимпиаде
Члены сессии МОК проголосовали за создание киберспортивной Олимпиады: первые Игры пройдут в Саудовской Аравии
Казахстану предсказали фиаско в боксе на Олимпиаде-2024 и отдали три золота Узбекистану
Деннис Шрёдер выбран знаменосцем Германии на Олимпиаде в Париже
«При встрече Баху надо будет вызывать скорую». МОК исключил возглавляемую Кремлевым IBA из списка признанных федераций
На презентации вещания Олимпиады в Париже показали видео с российским теннисистом Хачановым
Министр спорта Франции рассказала, как чувствует себя после заплыва в Сене перед ОИ-2024
Олимпийскую квоту ямайской легкоатлетки отдадут украинке из-за урагана
Мирра Андреева набрала форму на предолимпийском турнире. Она разгромила вторую соперницу подряд
Пловчихи Ефимова и Чикунова будут болеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Париже
«Свершилось какое-то чудо». Чемпион Европы — о допуске Кадимагомедова на Олимпийские игры в Париже
Мирра Андреева о предстоящем выступлении на Олимпийских играх: «Я невероятно окрылена»
Французская фехтовальщица рискует лишиться медалей Олимпиады-2024, даже если завоюет их
Из-за Олимпиады Франция превратилась в страну забастовок. Все требуют денег и улучшения условий труда
Французский бегун планирует надеть юбку вместо брюк на церемонии открытия Олимпиады 2024
Баху рекомендовали отложить решение переизбираться до конца Олимпиады
Гимнастка Дженна Ларуи отстранена от соревнований из-за приёма лекарства от астмы
Аккаунт бывшей российской спортсменки обнаружили на OnlyFans
Маррей заявил, что Олимпиада в Париже станет для него последней
Снуп Дог в Париже пронесет огонь Олимпиады-2024
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Жертва Чернобыля, многодетная мать и 11-летний ребенок. Что известно о самых необычных участниках Олимпиады-2024
Головкин обратился к казахстанским атлетам перед Олимпиадой-2024
«Это будет просто ад»: парижане пришли в ярость из-за ограничений перед ОИ
Когда начинается Олимпиада в Париже? Разбираемся с небольшой путаницей в датах
Почему шахматы не входят в программу Олимпийских игр — дело в большой политике?
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь