Шубенков: Бах всегда мне казался самым адекватным, но стремление угодить всем привело к тому, что он всех бесит

«Изначально во всех этих конфликтах еще с 2016 года Томас Бах пытался занять максимально компромиссную позицию. Из всех спортивных политиков он мне всегда казался самым адекватным и не склонным к “рубке с плеча”. Но вот теперь стремление всем угодить привело к тому, что он бесит буквально всех, и собирает шишки как от антироссийских популистов, так и с нашей стороны.