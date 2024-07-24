На Олимпиаде только капитаны футбольных команд смогут общаться с судьями | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее на Евро-2024 в Германии было протестировано правило коммуникации между футболистами и судьями, согласно которому только капитаны команд имели право вести диалоги с арбитрами.

В среду Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и ФИФА опубликовали совместное заявление, в котором организации признали эксперимент успешным. Также они издали руководство для команд, которое будет обязательным для участников летних Олимпийских игр.

Капитаны обязаны следить, чтобы их одноклубники не толпились вокруг арбитров. Игроки, подходящие к арбитру и общающиеся с ним без разрешения, будут наказываться желтыми карточками. Общение с футболистом, не являющимся капитаном, остается на усмотрение судьи.

Если капитанскую повязку носит вратарь, команда обязана уведомить арбитра до броска монетки, какой полевой футболист будет общаться с ним в течение матча. Если он будет заменен или удален в течение матча, команда должна выбрать другого игрока. С судьей смогут общаться либо вратарь-капитан, либо специально выбранный футболист, но не оба сразу.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.