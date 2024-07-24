Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

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18:00скороЕгипет (олимп.)Доминиканская Республика (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа A
18:00скороГвинея (олимп.)Новая Зеландия (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа A
18:30скороИрландияЮАР
Регби. Мужчины. Группа A
19:00скороНовая ЗеландияЯпония
Футбол. Мужчины. Группа B
20:00скороИрак (олимп.)Украина (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
20:00скороЯпония (олимп.)Парагвай (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа B
20:00скороАвстралияКения
Регби. Мужчины. Группа B
20:30скороАргентинаСамоа
Регби. Мужчины. Группа C
21:00скороФранцияУругвай
Регби. Мужчины. Группа C
21:30скороФиджиСША
Футбол. Мужчины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)США (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа D
22:00скороМали (олимп.)Израиль (олимп.)
Регби. Мужчины. Группа A
22:00скороИрландияЯпония
Регби. Мужчины. Группа A
22:30скороНовая ЗеландияЮАР
Гандбол. Женщины. Группа A
25.07скороСловенияДания
Стрельба из лука. Женщины
25.07скороЖенщины. Личное первенство. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа B
25.07скороНидерландыАнгола
Гандбол. Женщины. Группа B
25.07скороИспанияБразилия
Регби. Мужчины. Группа B
25.07скороСамоаКения
Стрельба из лука. Мужчины
25.07скороМужчины. Личное первенство. Квалификация
18:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На Олимпиаде только капитаны футбольных команд смогут общаться с судьями

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила на своем официальном сайте, что продолжит проведенный на чемпионате Европы 2024 года эксперимент и разрешит только капитанам команд общаться с судьями во время олимпийского турнира Игр в Париже.

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На Олимпиаде только капитаны футбольных команд смогут общаться с судьями | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее на Евро-2024 в Германии было протестировано правило коммуникации между футболистами и судьями, согласно которому только капитаны команд имели право вести диалоги с арбитрами.

В среду Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и ФИФА опубликовали совместное заявление, в котором организации признали эксперимент успешным. Также они издали руководство для команд, которое будет обязательным для участников летних Олимпийских игр.

Капитаны обязаны следить, чтобы их одноклубники не толпились вокруг арбитров. Игроки, подходящие к арбитру и общающиеся с ним без разрешения, будут наказываться желтыми карточками. Общение с футболистом, не являющимся капитаном, остается на усмотрение судьи.

Если капитанскую повязку носит вратарь, команда обязана уведомить арбитра до броска монетки, какой полевой футболист будет общаться с ним в течение матча. Если он будет заменен или удален в течение матча, команда должна выбрать другого игрока. С судьей смогут общаться либо вратарь-капитан, либо специально выбранный футболист, но не оба сразу.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
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